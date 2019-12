Narices rotas, fracturas de quijada y hasta lesiones cerebrales: las heridas cada vez más comunes a causa de los teléfonos inteligentes

"Si no miras mientras caminas, te puedes chocar con cualquier cosa"

El estudio analizó datos recabados entre 1998 y 2017, y observó que alrededor de 2007 -el año en que se lanzó el primer iPhone- subieron notablemente las heridas por el uso del celular.

Pero si la telefonía celular nos acompaña desde hace rato, ¿por qué el aumento en el número de heridas se ha manifestado más recientemente?

En opinión de Pashkover, se debe a que antes, los celulares eran simplemente teléfonos que uno podía llevarse con uno, pero, en los últimos años, se han convertido en "plataformas mediáticas móviles donde miramos las pantallas, pero que ya no usamos como teléfonos".

Leyes

El grupo más afectado, explica, son los jóvenes de entre 13 y 29 años.

La mayoría de los heridas, aclara el estudio, no fueron de gravedad.

Paskhover cree, de todos modos, que las cifras no revelan la verdadera incidencia de esta clase de accidentes.

Según el médico, mucha gente no reporta las causas del accidente porque no quiere reconocer que lo que le ocurrió fue porque no estaba prestando atención, y opina que si se implementan medidas, se puede reducir el número de estos accidentes.

"Creo que se pueden hacer varias cosas (para reducir el problema), por ejemplo hay varios lugares en EE.UU. donde es ilegal usar el teléfono cuando cruzas la calle", dice.