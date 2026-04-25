Entre Hilos: ¿Qué es el individualismo?

Estrechamente asociada al pensamiento político liberal, la proposición básica de esta escuela es que solo las personas de carne y hueso son el fundamento de la vida en sociedad. Las identidades colectivas – la religión, la clase social, la nacionalidad – son meras ficciones y, por lo mismo, pueden siempre descomponerse a lo que piensan, sienten, o la forma en que actúan esas personas concretas.

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Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez