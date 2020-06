Joven chilena es seleccionada entre las mejores del mundo en concurso tecnológico

A sus 17 años, Antonia Aedo es la creadora de la aplicación "Equivalente", app que la posicionó dentro de las 100 mejores del mundo en el evento internacional Technovation Girls Challenge, y dentro de las 20 mejores a nivel latinoamericano en la categoría senior, donde compitió con otras 1800 aplicaciones de todo el mundo.

La aplicación la desarrolló durante el primer semestre de este año, tras cursar el programa educativo de la Fundación Technovation Girls Chile, donde docentes voluntarios y expertos en tecnología enseñan programación a niñas y adolescentes para que puedan desarrollar una idea propia y ayudar a sus comunidades.

Así fue como nació Equivalente, en palabras de Antonia, “una ayuda en el tratamiento médico de las personas, porque orienta al usuario a encontrar remedios de bajo costo y lo guía a la farmacia más cercana usando Google Maps, además de recordarte cuando debes tomar tu medicación”.

La motivación de crear esta aplicación, se debe justamente a su mamá. “Ella tiene una enfermedad degenerativa en los huesos, entre otras patologías, por lo que debe tomar 3 medicamentos diariamente. Y uno de ellos no lo venden en todas las farmacias por no decir en la gran mayoría. Es por eso que, Equivalente se crea frente a mi deseo de ayudar a mi mamá y a todas las personas que tienen la necesidad o les gustaría saber dónde comprar un remedio a menor costo”, explica Antonia.

“Estamos felices con el logro de Antonia, porque viene a confirmar que estamos haciendo un buen trabajo y que tanto nuestra malla como el equipo de voluntarios y profesionales, que apoyan nuestro programa, están logrando entregar herramientas y criterios para que cada alumna ayude a su propia comunidad, pero al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales, las que sin duda, tendrá un impacto relevante en su futuro laboral”, indicó la directora ejecutiva de la Fundación, Constanza Díaz.

"Este es el tercer año que tenemos un equipo entre las 100 mejores a nivel global, lo que nos llena de felicidad y nos impulsa a seguir profundizando los esfuerzos que realizamos, por llegar a más niñas especialmente de regiones, este año tuvimos el desafío extra de la pandemia, lo que impulsó a redoblar el compromiso de las voluntarias y las niñas que continuaron y llegaron a la participación a nivel internacional", agrega.

“Desde que entré a Technovation Girls se me ha abierto un mundo gigante. Me ha ayudado a estar consciente de que hoy existe una gran brecha de género dentro de las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus sigas en inglés) y me ha motivado a contribuir con el cambio. Además la experiencia me ha servido de inspiración para inscribirme en más competencias que fomentan las mujeres en STEM, a seguir más grupos de mujeres dentro de la ciencia y a empezar a crear conciencia dentro de mi comunidad, de hecho me invitaron a hacer una charla sobre esto en el colegio Cambridge”, añade a su vez Antonia.

El futuro de Equivalente

Si bien esta se trata de la semifinal, la aplicación de Antonia podría avanzar y quedar entre las 10 finalistas a nivel Global, mientras, ya es top ten en Latinoamérica. En cuanto a la puesta en marcha de su App espera que ésta llegue a convertirse en una realidad “Me gustaría terminarla y publicarla en la PlayStore, para eso necesito ayuda, por lo que primero debo buscar a personas que quieran colaborar. En el futuro quiero que mi aplicación ayude a la mayor cantidad de personas, si bien acomodé Equivalente al contexto chileno, me gustaría globalizarla, ayudando a aún más personas. En cuanto al desarrollo, me gustaría añadirle unas cuantas funciones más que vendrían de gran ayuda a la comunidad debido a la situación actual” finaliza.