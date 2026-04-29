Pedro Palominos gana rectoría de la Usach y pone foco en el rol público del plantel

Pedro Palominos fue elegido como nuevo rector de la Universidad de Santiago tras imponerse en segunda vuelta a Cristián Muñoz con el 52,2% de los votos, resultado que lo instala al frente de la casa de estudios para el período 2026-2030.

El académico, doctor en ingeniería industrial, compitió bajo la consigna de un “Nuevo pacto universitario”, con el que busca conducir una gestión centrada en la justicia interna y el diálogo permanente dentro de la institución.

En su primer discurso como máxima autoridad, Palominos llamó a una etapa con más comunicación, foco en las personas y transparencia. También planteó como objetivo reposicionar a la Usach entre las universidades estatales más importantes del país.

Entre sus prioridades, el nuevo rector situó la excelencia académica, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del rol público de la universidad. A eso sumó una apuesta por impulsar la investigación y reducir trabas administrativas mediante la digitalización de procesos de rendición y formulación de proyectos.

Palominos también aprovechó su intervención para entrar en el debate por el ajuste fiscal impulsado por el gobierno, afirmando que esos costos no pueden recaer sobre la comunidad universitaria. En esa línea, sostuvo que la Usach retomará una voz política en defensa de la educación pública, articulando acciones junto al Cuech y el Cruch y dialogando con las autoridades del Estado.