Especialistas llaman a retomar controles ginecológicos postergados por la pandemia

A raíz de las prolongadas cuarentenas provocadas por la pandemia, muchas mujeres han retrasado sus controles ginecológicos, lo que a juicio de los expertos podría traer graves consecuencias.

“Hemos visto mayor incidencia, por ejemplo, de cánceres en etapas más avanzadas, por tanto, con un peor pronóstico. Así como también enfermedades crónicas del adulto en etapas más avanzadas”, explica la doctora Marcela López, ginecóloga obstetra de la Clínica Alemana, académica del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Santiago y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica (SOCHEG).

Idealmente, la mujer sana debería controlarse una vez al año para evaluar la aparición de nuevas enfermedades y riesgos que van aumentando inevitablemente con la edad, según explica la doctora López. “Es importante realizarse los exámenes de screening de cánceres ginecológicos más frecuentes, como son el cáncer de mama y cervicouterino”, añade.

En el caso de las mujeres, algunos exámenes de medicina preventiva incluyen el Papanicolau, que sirve para detectar el cáncer cervicouterino, y la mamografía, para el cáncer de mama.

Del mismo modo, es necesario evaluar conductas de estilos de vida no saludable que se puedan haber adaptado y que son factores de riesgo tanto para el desarrollo de enfermedades crónicas como para el desarrollo de cánceres, porque “si la mujer no se controla, evidentemente todo esto puede haber cambiado en su vida, aumentándole el riesgo de morbimortalidad e incluso pudiendo contraindicar el uso de algún medicamento que esté tomando”, asegura la experta.

Por su parte, el profesor de la Universidad Maimónides y vicepresidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC), Pablo Carpintero, coincide en que hay un enlentecimiento en los controles anuales e incluso una ausencia de control en patologías crónicas. “Las mujeres tienen que ir a sus controles, más aún si son pacientes crónicas, por lo que es importante hacer un llamado a la prevención en salud”, comenta.

Esto, porque muchas enfermedades al inicio pueden ser asintomáticas y la única forma de detectarlas es mediante exámenes de rutina. “Por lo tanto, el que la mujer diga que no tiene síntomas y por eso no consulta, no es suficiente, principalmente en mujeres mayores de 45 años, en que solo por la edad, aumenta el riesgo de aparición de todas las enfermedades crónicas del adulto como son diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, entre otras”, complementa la doctora López.

Dado que las restricciones de desplazamiento - en el contexto de la pandemia por Covid-19 en el país- se han reducido durante las últimas semanas, la invitación es a que las mujeres retomen las visitas al médico y especialmente realicen los controles ginecológicos pendientes o pospuestos durante los últimos meses.