Diputado Mulet discrepa con informe de la Cámara sobre invariabilidad tributaria y estudia ir al TC

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), cuestionó el informe preliminar emitido por la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a la propuesta de invariabilidad tributaria impulsada por el Gobierno, advirtiendo que estudia recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

La controversia se originó luego que el secretario general de la Cámara considerara admisible tramitar como ley la iniciativa que busca establecer invariabilidad tributaria por 25 años para determinados proyectos de inversión.

Mulet discrepó del criterio jurídico utilizado y sostuvo que una norma de esta naturaleza debería tener rango constitucional para garantizar estabilidad efectiva y evitar que futuras mayorías simples puedan modificarla.

“Tengo mucho respeto por el secretario de la Cámara, pero esto es un informe preliminar. La facultad de fondo no está resuelta aquí. Es el TC, si es que se recurre, el que debe determinar la razón de fondo”, señaló el parlamentario.

El legislador agregó que el Gobierno debería buscar un acuerdo político más amplio para entregar certezas reales a los inversionistas. “Para este proyecto que pretende el Gobierno lo que hay que buscar es un acuerdo lo más amplio posible, que genere estabilidad”, afirmó.

Mulet también cuestionó uno de los principales fundamentos contenidos en el informe de admisibilidad, relacionado con el Decreto Ley 600 sobre inversión extranjera, impulsado durante la dictadura.

A su juicio, ese mecanismo tenía un carácter constitucional y fue creado en un contexto excepcional posterior a la nacionalización del cobre, por lo que no sería comparable con la actual propuesta.

“No podemos hipotecar el futuro del país por 25 años”, sostuvo el diputado, agregando que incluso el Consejo Fiscal Autónomo ha realizado observaciones respecto al plazo considerado para la invariabilidad tributaria.

El parlamentario insistió en que una ley simple no entrega suficiente estabilidad jurídica, ya que podría ser modificada posteriormente mediante otra ley o incluso por decisiones administrativas. “Si tiene sólo rango legal cualquier Gobierno podría hacer eso en el futuro y generar un cuadro de inestabilidad”, señaló.

En esa línea, afirmó que una reforma constitucional permitiría proteger de mejor manera los objetivos que busca el Ejecutivo en materia de inversión y crecimiento económico. Mulet además planteó que el período de 25 años resulta excesivo y sugirió discutir plazos menores. “No deben ser 25 años, pero a lo mejor 15, 12 o 10, algo más razonable”, indicó.

Respecto a una eventual acción ante el Tribunal Constitucional, el diputado confirmó que la alternativa se encuentra en evaluación, aunque aseguró que todavía existe espacio para negociar con el Gobierno.

“Creo que hay plazo para seguir dialogando con el Ejecutivo. He dicho que soy partidario de una oposición constructiva”, afirmó.