Grupo de 222 graduados de la U. Arcis culminan con éxito su formación en nueva universidad 

Ahora que la pandemia lo permite, en el Hotel Plaza San Francisco en la Región Metropolitana, la Universidad Católica del Maule (UCM) celebrará el próximo jueves 19 de mayo la ceremonia de titulación de un grupo de 222 estudiantes de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (U. Arcis), quienes luego de decretado el cierre de dicho plantel, pudieron realizar la continuidad exitosa de las trayectorias académicas gracias al convenio comprometido por la Universidad Católica del Maule (UCM) ante el Ministerio de Educación el 2018.

Un proceso de cierre tremendamente importante y significativo para los protagonistas. “Ellos y sus familias vivieron estos momentos tan difíciles cuando se dijo que esta institución se cierra y no existían alternativas. El poder haber generado estas opciones es motivo de mucha alegría para nosotros. Como Universidad Católica del Maule hemos querido tratar de brindar una mano exitosa”, comenzó diciendo el rector UCM, Diego Durán Jara.

Recordando dichas gestiones el rector UCM comentó que “nos pusimos a disposición del Ministerio de Educación gracias a un trabajo de mucho diálogo, especialmente con los estudiantes de la U. Arcis. Inicialmente no había mucha confianza en que las cosas saldrían bien, somos una universidad católica y asumimos una tarea con trayectoria. Para nosotros el único afán fue poder generarles una alternativa para que los estudiantes pudieran terminar con éxito su proceso y afortunadamente lo entendieron así y pudimos hacer esta relación que ha sido muy positiva”, indicó.

Margarita Veas, ingresó en 1996 a estudiar Derecho en la malograda U. Arcis, carrera que debió postergar por un tiempo producto de un cáncer que la afectó. Reestablecida su salud quiso retomar sus estudios y se encontró con una nueva barrera, el decreto de cierre del plantel por parte del Mineduc.

“Teníamos una crisis profunda en la U. Arcis, un proceso complejo marcado por la incertidumbre, dado que la Universidad ya no era viable y no teníamos proyecciones (…) en algún momento asumió un administrador de cierre sobre con el que teníamos muchas reticencias, no había mucha confianza por todo lo vivido que nos dejaba de brazos cruzados sin poder culminar nuestra carrera. Como alumnos de Arcis teníamos ciertas incredibilidades y prejuicios respecto a que la UCM nos tomara para finalizar el proceso, pero al interactuar y teniendo claro qué era lo que teníamos que tomar, continuamos nuestro caminar. Llegamos a la UCM con matrícula y aceptaciones de ambas partes sobre nuestro proceso académico”, indicó.

Fue así como la institución maulina lideró este proceso con los estudiantes de la U. Arcis, dando a conocer la planificación académica y de estudios, y la actualización de las asignaturas en curso.

“Las personas a cargo de la coordinación y la dirección fueron brindando mucho apoyo y comunicación fluida. En realidad, me siento orgullosa del proceso, los académicos fueron personas muy conducentes para finalizar con éxito nuestras carreras, y la Universidad Católica del Maule nos ofreció comunicación, diálogo y poder desentrañar nuestras incertidumbres, entendernos y ponerse en nuestro lugar”, afirmó la graduada.

"Tuvimos el espacio y calor humano, ambiente para poder estudiar. Estamos agradecidos por el crecimiento como personas que nos brindaron, con un fuerte sentido social y solidario en nuestro ejercicio", agregó.

Aporte público UCM

Es el interés de las Universidades G9 continuar sirviendo al país, trabajando colaborativamente, y continuar aportando a la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos y la generación de conocimiento de excelencia que el país requiere para su progreso.

“En el caso de la U. Arcis ninguna institución estatal estuvo dispuesto a hacerse cargo, lo que en su momento se reconoció y hoy se desconoce”, afirmó el rector UCM, haciendo notar la controversia sobre el futuro de la provisión mixta como soporte del sistema de educación chileno, incluyendo la Educación Superior.

Profundizando en este punto, el rector Durán agregó que “lamentamos mucho que este tipo de situaciones puntuales, como el apoyo que bridamos en su momento a la U. del Mar y ahora a la U. Arcis, no está considerado hoy día en la discusión. Creo está presente una exacerbación de lo estatal privando a la institucionalidad y al sistema de esta provisión mixta que tan exitosa ha sido y que no ha buscado lucro. Cuando se piensa que todo lo no estatal está orientado al lucro creo que es un error histórico. Como universidades de la Red G9 buscamos el reconocimiento de la provisión mixta como un aporte para el país y que las instituciones que conformamos esta agrupación han entregado mucho a Chile”, sostuvo.

Cabe mencionar que la UCM, en el 2013 también se hizo cargo del proceso de cierre de más de 1.300 estudiantes de la U. del Mar - sede Centro Sur-. En este trabajo, la Universidad Católica del Maule (UCM) respetó las mallas curriculares y el avance académico de los estudiantes, permitiendo así que ellos recibieran su grado como egresados de la Universidad del Mar. Asimismo, se respetaron los valores de aranceles que habían pactado los estudiantes con la U. Arcis.

Los graduados de pre y postgrado que participarán en la ceremonia del 19 de mayo corresponden a los programas de Administración Pública, Antropología, Arte y Cultura Visual, Bellas Artes, Ciencia Política, Derecho, Doctorado en Cultura y Educación en América Latina, Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Licenciatura y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Magíster en Economía, Magíster en Educación, Magíster en Educación y Cultura, Magíster en Estudios Culturales, Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, Magíster en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Pedagogía en Educación Básica, Programa de Formación Pedagógica, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Matemática y Estadística, Periodismo y Comunicación Social, Psicología, Sociología y Trabajo Social.