En Chile el 31% de las vacantes de empleo en tecnología no están cubiertas por falta de profesionales

El campo de la Tecnología de la Información (TI) crece aceleradamente y los recursos humanos con formación sólida en la materia son insuficientes para cubrir la actual demanda laboral. Según el estudio Talento TI- Competitividad STEM en América Latina de Technology by PageGroup de Michael Page, el 31% de las vacantes de empleo TI en Chile no pueden ser cubiertas por falta de profesionales, mientras que esa cifra en Latinoamérica alcanza el 48%.

Esta transformación digital, profundizada por el escenario de pandemia, permitió alinear la industria de la tecnología a las necesidades y preferencias de los trabajadores actuales, ya que ofrece la posibilidad de trabajar de manera remota, e incluso hacerlo para otros países mediante la exportación de servicios de desarrollo.

De hecho, los millennials y centennials valoran este tipo de trabajos, ya que la modalidad remota les ofrece mayor flexibilidad, siendo hoy una oferta segura que entrega el campo laboral a los talentos TI, según los insights de Get On Board, plataforma que conecta talentos del rubro con empresas.

En esa línea, una de las alternativas a este déficit de talentos en el segmento TI es MindHub, empresa que nace en 2018 para ofrecer una solución a este problema, formando a la próxima generación de creadores tecnológicos en los perfiles más demandados del mercado. Y la manera en que lo hace es a través de Bootcamps, una metodología de aprendizaje intensiva que es tendencia a nivel mundial.

En los bootcamps se aprende en un formato intensivo, donde se simula un ambiente laboral y los alumnos adquieren el conocimiento desde el hacer, siempre acompañados por mentores exclusivos que asumen el rol de líder de proyectos.

Junto con la ayuda de plataformas innovadoras, estos bootcamps proponen prácticas para llevar a los alumnos de 0 a 100; es decir, que no necesitan tener conocimientos técnicos previos a la realización del programa. El esquema de trabajo está probado con más de 2.000 egresados en más de 100 cohorts terminados y en constante actualización de acuerdo al feedback recibido por las empresas de la industria.

“Más del 90% de nuestros alumnos consigue empleo en la industria muy rápidamente después de haber concluido el programa, con sueldos que multiplican los ingresos anteriores al comienzo del bootcamp”, señala Vanessa Taiah, socia fundadora de MindHub.

Los buenos resultados se encuentran respaldados en los casos de éxito de empleabilidad de sus alumnos, y en el ecosistema que conforman junto a empresas líderes, start-ups, y entidades gubernamentales.







Un ejemplo de esas experiencias positivas es la del profesional chileno Jonathan Mardones, quien trabaja actualmente en Mercado Libre. “Estuve por mucho tiempo buscando qué hacer, y al final me decidí dedicar al área IT. Me puse a investigar y llegué a Desarrollo Web, que fue lo que más me interesó. Luego quise acelerar mi proceso de aprendizaje, y así fue como llegué a MindHub. Lo que fue decisivo es la recomendación en Course Report de este Bootcamp, las dos semanas de prueba y el pago diferido, una vez que consiguiera trabajo. Eso marcó la diferencia y fue el salto al cambio que me permitió hoy ser parte del equipo de Mercado Libre”.

Con este tipo de iniciativas se espera fomentar el trabajo en el área tecnológica, en donde cada vez se potencia más a través de la digitalización.