Con 16 imputados, Fiscalía cierra investigación por corrupción en Bienes Nacionales

¿Ya sacaron los abrigos de invierno? Me imagino que sí, porque hace algunos días comenzó a sentirse el frío en las casas y en la calle. Claro, no es el frío sureño, pero aquí como estamos acostumbrados a la “eterna primavera”, toda baja de temperatura se siente más. Si hasta estufas venden en el comercio y este aparato de a poco ha ido ganando espacios en los hogares ariqueños.

La semana tuvo de todo un poco. Pero lo más impactante fue el operativo policial cerca de Visviri que terminó con un contrabandista peruano abatido por Carabineros de Chile, cuando intentó lanzarles el vehículo que conducía por la inhóspita zona altiplánica de Laguna Blanca, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Lo insólito: el conductor ya cargaba con una condena de 400 días de presidio por contrabando pero remitida y cuyo cumplimiento definitivo había sido notificado solo tres días antes.

También hubo desfile escolar y de las Fuerzas Armadas por el Combate Naval de Iquique. Lo destacable de esa actividad: la participación de escolares del Liceo C-3 de Putre y del único alumno de la Escuela de Colpitas. Ambos colegios trajeron a sus estudiantes desde las alturas y además gozaron de un tour por la ciudad.

El término de la semana fue infartante para la Municipalidad de Camarones. La entidad consiguió –a última hora– que la Delegación Presidencial autorizara –fuera del plazo legal– la versión 61a de la Fiesta de la Vendimia en Codpa. La inauguración debió retrasarse, manteniendo en la incertidumbre a los emprendedores locales que habían montado alojamientos y stands de venta de comida y productos típicos para este evento.

En fin, la pauta estuvo bien intensa, así es que mejor vamos a darles una pincelada de las noticias que trae esta nueva edición de Aquí Arica:

En la primerísima nota incluimos el cierre de la investigación penal por delitos de corrupción pública en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales , que concluyó con acusaciones del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de 16 imputados.

, que concluyó con acusaciones del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de 16 imputados. También abordamos la detención del chofer del alcalde de Arica, tras conducir en estado de ebriedad y chocar en el jeep municipal en el barrio cercano al consultorio “Iris Véliz”.

en el barrio cercano al consultorio “Iris Véliz”. A pocas horas de su cuenta pública anual, publicamos en esta edición una entrevista que nos concedió el gobernador regional Diego Paco para hablar sobre su cita con el Presidente José Antonio Kast y su hoja de ruta para el bienio que le resta a su gestión.

para hablar sobre su cita con el Presidente José Antonio Kast y su hoja de ruta para el bienio que le resta a su gestión. Cerramos –como siempre– apoyando las actividades culturales regionales. Esta vez los invitamos a participar en las actividades que tiene el XIII Festival Arica Barroca que se inaugura este jueves.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo para estos días de resfríos una limonada con muña (nuestra menta incaica) y todo se sentirá mejor. Y no olviden compartir el link para que nuevos lectores puedan inscribirse gratis y disfrutar cada martes una nueva edición de nuestro newsletter regional.

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Fiscalía cierra investigación por corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales y acusa a 16 imputados

Completamente cerrada quedó la investigación penal de la Fiscalía Regional del Ministerio Público sobre los delitos de corrupción pública pesquisados en diversas asignaciones de arriendo, ventas y fiscalizaciones realizadas desde 2021 en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Los hechos salieron a la luz durante un mediático operativo efectuado el 3 de septiembre del año pasado, en dependencias de esa repartición pública y en los domicilios de funcionarios y particulares que fueron detenidos por la PDI.

Desde el 2 de abril, el proceso está cerrado y el 13 de abril el Ministerio Público presentó la acusación penal con el fin de llevar el caso a un juicio oral. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentó reabrir la causa, pero el 4 de mayo el Juzgado de Garantía rechazó la petición, pese a que alegó que no se habían realizado todas las diligencias que solicitó a través de la querella que interpuso.

Para el próximo 8 junio está prevista la audiencia preparatoria de juicio oral, en la que las partes deberán registrar los testigos y pruebas documentales que exhibirán para sostener las tesis condenatorias o exculpatorias respecto de los 16 acusados y los 21 hechos expuestos por el Ministerio Público y por el CDE a través de acusaciones paralelas.

La investigación contempla imputaciones por los delitos de asociación ilícita, cohecho, violación de secreto, soborno, negociación incompatible, tráfico de influencias, acceso ilícito a la información, uso indebido de contraseña y falsificación de instrumento público mediante simulación de firma. Las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre los 61 días y 10 años de presidio, además de multas de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales (equivalentes a $ 7.058.000) y hasta 10 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos.

Las indagaciones se iniciaron en 2022, cuando el entonces seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, decidió denunciar reservadamente ante el Ministerio Público una serie de prácticas detectadas pocos meses después de asumir el cargo.

La decisión se produjo tras recibir numerosas quejas de usuarios respecto del comportamiento anómalo de funcionarios que llevaban varios años en el servicio. Entre las irregularidades denunciadas figuraban cobros indebidos por acceso a información reservada sobre disponibilidad de terrenos fiscales para compra o arriendo; elusión de fiscalizaciones; y recomendaciones para contratar exclusivamente servicios prestados por los propios funcionarios o por consultores sugeridos por ellos, con el objetivo de agilizar la obtención de terrenos fiscales o la regularización de propiedades heredadas.

Red pesquisada

La causa involucra a exfuncionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, que luego de conocerse los hechos fueron desvinculados de la repartición, aplicando la no renovación de sus contratas. Entre ellos figuran el abogado Franklin Flores Flores, quien se desempeñaba como analista de enajenaciones desde el 2014; el arquitecto Claudio Martínez Villalobos, quien actuaba como fiscalizador y tasador desde el 2013; el geógrafo Rodrigo Calabrán Toro, a cargo de catastros desde el 2011; y el administrativo Sigfredo González Portilla, quien estaba en el servicio desde 2017. También dentro de este grupo se encuentran la exencargada de arriendos, Carolina Rodríguez Quezada; la exencargada de Planificación y Presupuesto y representante gremial en ese servicio, Claudia Órdenes Bravo; y la exencargada de la Oficina de Partes, Lisett Calle Alvarado, quien fue exonerada tras conocerse el uso fraudulento de una licencia médica.

Además, la investigación pesquisó vínculos con otros funcionarios públicos. Se trata del arquitecto de la Dirección de Obras Municipales (DOM), Marcelo Niño de Zepeda Szyldhaus; y del asesor jurídico de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio y exencargado de la Unidad de Regularización de la Seremi de BB.NN., Pablo Leiva Villalobos.

Asimismo, entre los integrantes de la red desbaratada que fueron incluidos en la acusación figuran la consultora y exencargada del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de la Seremi de Bienes Nacionales entre 2018-2022, Paula Álvarez Olivares; el topógrafo Christopher Malebrán Hidalgo, que se desempeñó en esa repartición hasta marzo de 2023; los consultores particulares Carlos Falcón Arredondo (cartógrafo y exfuncionario hasta el 2010), Carlos Valdera Medina, Carolina Cuadra Oliveros y el abogado y exdirigente regional de Renovación Nacional, Joshua Rivera Tarque. También fue incluida en la acusación la usuaria Pilar Contreras Cerpa.

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público apuntaron a constatar la existencia de una red de funcionarios públicos y extrabajadores de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes se habrían organizado a través de distintos roles para otorgar suelo fiscal a cambio de prebendas.

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Nuevo traspié municipal: detienen ebrio a chofer del alcalde tras chocar en vehículo fiscal

Un nuevo problema enfrenta la administración del alcalde Orlando Vargas Pizarro, a raíz de una actuación que podría comprometer la probidad administrativa de su chofer de confianza, Juan Olivares Soto, conocido como “El Juanito”. El funcionario desplazó al conductor que tradicionalmente trasladaba a los alcaldes de la Municipalidad de Arica, tras el inicio de la gestión de Vargas en diciembre de 2024.

La noche del pasado 14 de mayo, Olivares fue detenido por una patrulla de Carabineros de Chile, luego de protagonizar un choque mientras conducía en estado de ebriedad el jeep municipal que -habitualmente- se utiliza para trasladar al jefe comunal. Aunque nunca existió un comunicado oficial sobre este hecho, la noticia circuló rápidamente por los pasillos municipales. Es más, donde causó mayor incomodidad fue en la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh), ya que esa unidad tiene a su cargo el sistema de cámaras de vigilancia de la vía pública, en las cuales podría existir un registro de lo ocurrido esa noche.

En exclusiva, Aquí Aricaaccedió al parte policial que da cuenta de los hechos. En el reporte que fue despachado a la plataforma electrónica de flagrancia de la Fiscalía, se detallaron los hechos de la siguiente forma: “EL DIA 14.05.2026 A LAS 22:45 HORAS FUE EL HECHO EN BARROS LUCO FRENTE AL NRO. 2376. EL SUJETO CHOCÓ EL VEHÍCULO ESTACIONADO AFUEERA Y SE DIO A LA FUGA HACIA EL NORTE POR CAPITÁN AVALOS. FUE SEGUIDO POR CIVILES SIENDO FINALMENTE INTERCEPTADO FRENTE A LA ESCUELA “AMÉRICA”. LE QUITARON LAS LLAVES DEL MÓVIL Y LUEGO LLAMARON A CARABINEROS, SIENDO DETENIDO A LAS 00:50 HORAS. UNO DE LOS CIVILES APREHENSORES RECONOCIÓ AL VEHICULO QUE ERA DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA. INTOXILYZER ARROJÓ 1,44. FINALMENTE FUE APERCIBIDO AL ART. 26 (LIBERTAD Y CITADO)”.

El chofer municipal conducía esa noche el jeep marca Toyota JFTV-46, modelo Station Wagon, color gris. El fiscal regional Mario Carrera confirmó la realización del procedimiento, señalando a este medio que “efectivamente se detuvo a un conductor a bordo de una camioneta Toyota Runner de propiedad de la Municipalidad de Arica. Colisionó un vehículo estacionado y siguió su camino. Lo siguieron, llamaron a Carabineros y se practicó la detención. Se confirmó que circulaba en estado de ebriedad”.

Respecto de por qué el funcionario municipal no permaneció detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía ese mismo día, Carrera dijo que “el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia dispuso diligencias de rigor, y (el chofer) quedó en espera de citación, apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Lo anterior dentro del protocolo en este tipo de causas. Lo que viene en adelante es esperar resultado de muestra sanguínea de alcoholemia y tras su recepción se presenta directamente al Tribunal de Garantía el requerimiento por el delito de manejo en estado de ebriedad”.

Olivares llegó como “chofer de confianza” del alcalde el 9 de diciembre de 2024, es decir, tres días después de la asunción de la autoridad comunal, destronando al conductor oficial y de la planta municipal, el técnico automotriz nivel medio, Juliano Dinamarca Henríquez, quien ejerció esa función con varios alcaldes. En la página de Transparencia, Olivares aparece con un sueldo mensual bruto de $ 2.394.785, con solo enseñanza básica completa, y las funciones de “CONDUCTOR DEL ALCALDE Y PERSONAL MUNICIPAL, APOYAR LOGÍSTICAMENTE EN EL TRASLADO Y ARMADO DE REQUERIMIENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES; COLABORAR EN TAREAS DE SEGURIDAD Y EN EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN -Alcaldía”.

Versión municipal

Ante las consultas de Aquí Arica sobre estos hechos, el municipio respondió: “Es importante aclarar que el conductor realizó el traslado del alcalde de manera previa y no en las condiciones que se señalan”. Sin embargo, no aclaran a qué hora hizo ese trayecto y tampoco por qué transitaba solo en horario nocturno por el sector sur de la ciudad, ya que el funcionario habitualmente solo transporta al jefe comunal.

También señalaron que “este incidente es materia de investigación, por lo que se está recopilando toda la información correspondiente para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades, tanto administrativas como las que puedan derivarse de otros procedimientos”.

Según la versión municipal, mientras se desarrolla este proceso investigativo, “el alcalde instruyó destinar de forma inmediata al funcionario a otras funciones dentro del municipio, con el objetivo de resguardar el correcto desarrollo de la investigación administrativa”. El comunicado no especifica cuáles son las nuevas funciones asignadas al chofer, pero lo que sí se conoció es que al día siguiente de este hecho, el conductor siguió manejando otro vehículo municipal y transportó al jefe comunal.

Es más, se supo que el jeep municipal quedó bajo custodia en una comisaría, por lo que no estuvo disponible el 15 de mayo para su uso. Tampoco la municipalidad precisó sobre la reparación del vehículo, pero sí trascendió que este mismo móvil a cargo de Juan Olivares, había sido recién reparado y que los arreglos habían considerado el desembolso de más de $ 6 millones.

Aquí Arica estuvo en el barrio donde ocurrió la colisión, que está ubicado justo a un costado del consultorio municipal “Iris Véliz”. Una de las vecinas que presenció la situación reveló que “apenas sentimos el choque, salimos a ver. El chofer echó marcha atrás y de nuevo chocó. Luego, siguió hacia el norte sin hacer caso a los que le pidieron que se detuviera. No sé cómo llegó hasta la escuela América, donde una persona que lo siguió, logró detenerlo hasta que llegó Carabineros. El caballero estaba completamente ebrio. Nadie entiende cómo andaba en el vehículo en que siempre lleva al alcalde. Esperemos que pague los daños, ya que el vehículo que chocó quedó muy a mal traer”.

Por su parte, el concejal Daniel Manríquez (PdG) dijo que estos hechos deben ser aclarados por la gestión municipal “y si hay faltas graves a la probidad, deben aplicarse todas las sanciones que correspondan. Es impresentable que un funcionario público y, más si es de confianza, haya protagonizado un hecho así. No le hace bien a la imagen pública del municipio que funcionarios municipales se vean involucrados en situaciones reñidas con la probidad administrativa. Pediré los antecedentes y que se apliquen las máximas sanciones“.

Posible destitución

La posibilidad de permanecer en la administración municipal sería remota para el chofer Juan Olivares. Ello porque existe el temido Decreto Ley N° 799 –que data desde 1974–, que regula el uso y circulación de vehículos estatales. En su artículo 11 prescribe que toda infracción “será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo”.

También la norma prevé un procedimiento especial para estos casos y dispone que “comprobada la infracción por Carabineros de Chile, estos deberán retener y retirar de inmediato de la circulación el vehículo respectivo, poniéndolo a disposición de la Intendencia que corresponda dentro de las 24 horas del día hábil siguiente, la que lo entregará a la Jefatura de la repartición a que está asignado el vehículo”.

Y para garantizar la transparencia del proceso, el decreto establece que “el parte respectivo deberá enviarse por Carabineros al Departamento de Inspección de la Contraloría General de la República, para que esta haga efectiva la responsabilidad funcionaria de el o de los infractores, y aplique las sanciones que correspondan, estatuidas en este decreto ley, previa investigación sumaria. Asimismo, habrá acción pública para denunciar toda infracción a las disposiciones de este decreto ley. El Contralor General de la República, en casos calificados y atendidas las circunstancias del hecho, podrá delegar en el respectivo servicio las facultades para hacer efectiva la responsabilidad administrativa a que se refiere el inciso anterior. Esta delegación no impedirá el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría”.

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Gobernador regional logra cita con Presidente Kast en la previa de su cuenta pública

Hoy el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) enfrentará su segunda cuenta pública regional. Las últimas semanas han estado lejos de ser tranquilas para la autoridad, luego de promover el acuerdo del Consejo Regional para destinar $3.292 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a la primera etapa de la demolición de la población Cerro Chuño.

La decisión se produjo en un escenario en que, pese a haber comprometido esa intervención durante la campaña presidencial, el Gobierno de José Antonio Kast aún no contaba con un horizonte claro para concretarla debido a la falta de recursos fiscales.

No satisfecho con ello, la máxima autoridad regional consiguió la semana pasada una cita con el Primer Mandatario para acallar las críticas políticas que lo sindicaban como “instrumento del centralismo”, con escasa maniobra para concretar compromisos contundentes del Gobierno central para la región.

Sobre esa cita con el Mandatario –y sobre lo que marcará su cuenta pública y los lineamientos para el bienio que resta de su gestión–, Paco accedió a conversar con Aquí Arica en la siguiente entrevista.

―Tuvo unos días complejos con el Consejo Regional a propósito del acuerdo para destinar recursos regionales para la erradicación de Cerro Chuño. ¿Cómo se produjo entonces esa cita intempestiva con el Presidente de la República?

―La visita al Presidente de la República fue para seguir hablando de la región, sobre los proyectos que vamos a impulsar y cómo el Gobierno central, a través de él como Presidente, junto a todos los ministerios, también apoyan y trabajamos en conjunto para poder sacar ciertas iniciativas que consideramos que son muy importantes.

―¿La reunión la había solicitado antes o después de la votación en el Core?

―Veníamos conversando. Después de que él asumió nos habíamos encontrado en una oportunidad, y necesitábamos conversar acerca de la región, los proyectos que tenemos en mente, hacia dónde queremos ir, qué tenemos en carpeta. Se nos dio la oportunidad, nos abrieron el espacio y nosotros accedimos de inmediato a asistir a la reunión.

―¿Y cuáles fueron los temas que abordaron?

―Dentro de la conversación con el Presidente de la República, uno de los temas principales fue Cerro Chuño: de la importancia de que el plan que va a ejecutar el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Interior, y Seguridad Pública. Le expresé que nuestro interés es que se pueda desarrollar de manera efectiva, eficaz, con el propósito de que finalmente veamos una erradicación total de Cerro Chuño.

―Los cores opositores a destinar recursos regionales para Cerro Chuño demandaron un compromiso concreto del Gobierno central para financiar las tres etapas que quedarán pendientes. ¿Logró amarrar ese compromiso con el Presidente?

―Ese es un compromiso del Gobierno central. Aún no está claro cuál será el ministerio que dispondrá los fondos, pero en los próximos meses empieza la preparación de los anteproyectos de inversión de los ministerios; por lo tanto, ellos se tendrán que poner de acuerdo y veremos si será Minvu, Interior o Seguridad Pública. Desde uno de esos tres ministerios va a salir el ítem para continuar con la siguiente etapa. El haber estado con el Presidente no solamente nos da una tranquilidad, sino también nos da una esperanza de que vamos por un buen camino, para poder conseguir lo que todos queremos.

―¿Qué otros temas abordó con el Presidente Kast?

―También le expresé mi preocupación por el término de la electromovilidad que anunció el gremio del transporte. Creo que todos conocemos la historia de por qué llegamos a esta etapa, porque esto se intentó hace unos años. El 2021 hubo una movilización del transporte público donde evitaron la licitación. La autoridad de la época desistió de continuar con el perímetro de exclusión que subsidiaría la operación al transporte público. Esto nos pone –más o menos– en jaque, porque para poder preparar una nueva licitación y subsidiar a la operación, hay que hacerlo a través de una licitación pública, lo que implica preparar las bases desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

―¿Y cómo se logrará esa meta?

―Como Gobierno Regional, si bien tenemos fondos disponibles para poder subsidiar operación, esto tiene que ser de la manera licitada. Actualmente, solo podemos apoyar a los no licitados con los programas Renueva tu Micro y Renueva tu Taxi, porque no es regulado. Desde ya nuestro equipo está trabajando con el Ministerio de Transportes y nos propusimos una meta: si bien el proceso dura dos a tres años, la idea es que podamos sacarlo en un año y medio.

El Plan Especial

―¿En su reunión con el Presidente hubo algún apronte de cómo viene el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE)?

―Hablamos justamente del PEDZE y del Plan Arica 100. El Presidente está consciente de que la región requiere mayor inversión pública, ya sea porque somos zona extrema y también porque el 2029 cumplimos 100 años desde el Tratado de Paz con Perú. El Presidente ya está enterado del Plan Especial de Zonas Extremas y, según me confirmó, ya tiene todas las visaciones y es muy probable que en los próximos días hagamos el anuncio en conjunto sobre el inicio del Plan Especial que se extenderá desde el 2026 al 2035 como política de Estado.

―¿Lo harán el 7 de junio cuando se cumpla un aniversario del Asalto y Toma del Morro?

―Podría ser el 7 de junio o antes. Así es que yo me quedo con que esta visita con el Presidente fue muy provechosa para la región. El Presidente es el que más conoce la región en comparación con los presidentes anteriores. Él ha estado en Visviri, en Putre, en Cerro Chuño, ha recorrido la ciudad y ha estado en el Morro de Arica. Por lo tanto, conoce la realidad, conoce los temas que tenemos presentes. Tengo confianza en que su gobierno sabrá como ejecutarlos y trabajar de manera colaborativa para que sean una realidad.

Fondos para Cerro Chuño

―Para algunos, usted dio un salto al vacío al jugársela precisamente por financiar la demolición de una parte de Cerro Chuño, dado que ha tenido varios intentos fallidos desde el 2012…

―Bueno, ¿sabe qué?, tomé la delantera yo, porque si me pongo a esperar, no sé cuánto rato más podía demorar. Mire, esta decisión yo la intenté ejecutar con el Presidente Boric, cuando lo visité en su oficina a fines de febrero de 2025. Se lo dije el 9 de mayo del año pasado al exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; incluso él lo anunció, pero no hubo la voluntad en el Gobierno anterior. Esa es la verdad, no hubo la voluntad. La experiencia, el conocimiento y el plan estaban desde el año 2017. O sea, nadie puede decir: no sabemos cómo se hace, porque se hizo. Por lo tanto, lo que hicimos, simplemente, fue colaborar, trabajar en conjunto y que el gobierno central reflote el plan, lo actualice, para poder llevarlo a cabo.

La gente me eligió para tomar decisiones, para ser proactivo, para pensar primero en la región y no para ser parte de la pasividad y el centralismo. Por lo tanto, lo único que hicimos fue tomar decisiones, hacernos cargo de un problema. Erradicar Cerro Chuño no es un gasto, es una inversión. Es una inversión para recuperar la imagen de la región para que ya no se hable de criminalidad, de centro de impunidad, de tortura, para quitarle el dolor en materia de salud a la gente que se murió esperando, y para devolverle también la tranquilidad a todos los vecinos del sector. Si no invertimos en la erradicación de Cerro Chuño, estamos condenando a una región a que se limite la inversión privada.

―¿No teme que el Gobierno central no cumpla con el compromiso de financiar el resto de la erradicación?

―Yo no tomo decisiones en base a lo que va a pasar en el futuro. No hago política de ciencia ficción. Yo tomo decisiones de acuerdo a las voluntades que hoy veo en el presente. Y la voluntad del presente es que hay un gobierno central que puso el plan a disposición, lo actualizó, lo trabajó, coordinó a las instituciones públicas, incluso involucrando a las autoridades de nivel central que vinieron: funcionarios, los asesores de la subsecretaria y del ministro. Y como hay voluntad del gobierno central, hay voluntad del Estado de Chile. Como región tenemos que seguir colaborando, avanzando y uniendo. Esto lo hubiese hecho con el presidente José Antonio Kast o con el presidente que viniera.

La cuenta pública

―¿Qué nos puede adelantar de lo que será su cuenta pública hoy por la tarde?

―Primero quiero decir que cambiar el rumbo de toda una región, por más pequeña que sea, requiere de hartas tomas de decisiones y que estas no tienen un efecto inmediato. Todos los cambios positivos que generen un impacto en la comunidad y en la región son de mediano y largo plazo. Nosotros recibimos una región, en el 2024, con un 81% de ejecución presupuestaria; no sé si la peor de la historia de la región, probablemente. Teníamos problemas en relación al turismo, con las pernoctaciones, teníamos un IMACEC bajo, el desempleo estaba sobre el promedio. El año 2025 cuando asumimos hay que sumarle que teníamos poca cartera de proyectos financiables.

―¿Y cómo ha cambiado esa radiografía?

―El 2025 empezamos a levantar proyectos y a articular con los servicios públicos y con las municipalidades, que también son actores muy importantes. Trabajamos en la formulación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y fuimos a los servicios públicos para establecer las prioridades y ofrecer financiamiento a proyectos que no lo tenían. Si bien existen muchos desafíos en la región, ya hemos logrado revertir ciertas cosas, como por ejemplo las pernoctaciones, también el desempleo, porque ahora estamos bajo el promedio nacional; las exportaciones están al aumento y pronto tendremos un congreso nacional de los agentes de turismo de todo Chile.

Estamos también a punto de empezar a ejecutar el Plan Especial y ya podremos iniciar la construcción del Centro Oncológico y pondremos la primera piedra de la Escuela de Formación Policial de Carabineros, además de retomar la construcción del Museo Arqueológico en San Miguel de Azapa. Además, el Ministerio de Obras Públicas anunció que va a pavimentar la Ruta A-13 que va desde Central hasta Visviri, y que la hemos pensado como otra alternativa para el corredor bioceánico.

―Su agenda internacional ha privilegiado reflotar el corredor bioceánico con Bolivia y Brasil…

―He recibido invitaciones de distintos lugares del mundo, pero he preferido concentrar mis esfuerzos en Brasil y Bolivia, específicamente en acciones para establecer el corredor bioceánico amazónico-andino, generando confianzas con los gobernadores de esta zona.

―Pero también ha estado en las tratativas del Gobierno con Bolivia. ¿Ha manifestado la preocupación de la región por la agenda pro-Bolivia que ha impulsado Chile, relegando los intereses de la región como la devolución del terreno fiscal que ya usa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)?

―Cada vez que he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios de Cancillería, siempre les menciono tres cosas. Primero, la necesidad de recuperar el terreno de El Lastre, el que está ubicado en Diego Portales con Azolas; la destinación del patio del Ferrocarril Arica-Tacna en el puerto; y que la operación de los estanques Sica Sica que acumulan el combustible para Bolivia se traslade a la Ruta A-13 para descongestionar la ciudad y la Ruta Internacional 11 Ch. Además, les he pedido que el embajador delegado de Relaciones Exteriores, que fue asignado como cargo a esta zona, resida aquí, y creo que eso se va a cumplir prontamente.

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Arica Barroca inaugurará la nueva Escuela Sarañani en su XIII festival

Este jueves comenzará la decimotercera versión del Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca, organizado por la Fundación Altiplano. La apertura tendrá una particularidad: el certamen se iniciará con la inauguración de la Escuela Sarañani, cuyo segundo piso fue construido mediante la técnica de quincha, basada en una mezcla de tierra y caña.

El evento se realizará en Diego de Almagro 1913 en la población Maipú Oriente y partirá a las 19.00 horas. Esa jornada tendrá una noche de coros, charangos, danza andina contemporánea y jazz peruano, todas manifestaciones artísticas que han estado presentes en la escuela que lucirá nuevas dependencias.

Según la entidad organizadora, Fundación Altiplano, “la elección de inaugurar el segundo piso con la Gala del Arica Barroca no es casual. El festival, que se realiza desde 2013, aplica el mismo modelo de conservación sostenible en comunidad que Fundación Altiplano ha desarrollado durante 25 años, y el edificio que se estrena esa noche es una extensión de ese modelo: un espacio construido con las mismas técnicas que se usan para conservar templos y viviendas andinas, ahora al servicio dequienes trabajan para que esa conservación no se detenga”.

La gala inaugural tendrá al Coro Sarañani!, dirigido por el profesor Felipe Astudillo, y a la Orquesta de Charangos Sarañani!, bajo la dirección del charanguista codpeño Martín Romero. El repertorio considerará temas del folklore andino y canciones de los pueblos.

La programación incluirá la participación de la compañía de danza andina contemporánea Jallalla, dirigida por la coreógrafa ariqueña Vanessa González, y cerrará con la Orquesta Freejazz de Tacna.

Tal como ha sido desde sus inicios, el Festival Arica Barroca tendrá una programación cultural permanente con niños, jóvenes y adultos mayores. Según las estadísticas de la Fundación Altiplamo, en 2025 logró más de 4.700 participaciones, gracias al apoyo continuo de Fundación Olivo y Fundación Angelini.

El XIII Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca se desarrollará entre el 27 y el 31 de mayo de 2026 bajo el tema “Cantores y vino”, con actividades en Arica ciudad, el valle de Codpa y la precordillera de Pachama. La entrada a todos los eventos es gratuita, previa reserva en www.aricabarroca.cl.

Con frío y todo se agradece el haber llegado hasta el final de esta edición. ¡Nos vemos el próximo martes con nuevas noticias!

POSTEOS DEL ALCALDE. Bastante barra hizo el alcalde de Arica, Orlando Vargas, desde su Facebook personal a su homólogo de Camarones, Cristian Zavala, mientras este intentaba revertir la negativa de la Delegación Presidencial al permiso para la Fiesta de la Vendimia en Codpa, por incumplimientos a la Ley de Seguridad Privada. En paralelo, se conoció que el jefe comunal ariqueño –junto a su conjunto musical “Los Halcones”– figuraba en la parrilla de artistas del evento costumbrista. Todo ello coincidió “convenientemente” con la jornada inaugural de la actividad, en la que también participó en calidad de autoridad.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.