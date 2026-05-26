Exministro Marcel desmiente a Quiroz y descarta “error” en proyección de deuda

El exministro de Hacienda Mario Marcel salió a responder al actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, descartando que existiera un “error” en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

La polémica surgió luego de que el Gobierno presentara el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, instancia en la que Quiroz aseguró que existía una inconsistencia superior a US$10.500 millones en las estimaciones de deuda para el período 2026-2030.

Según el actual ministro, entre el tercer y cuarto Informe de Finanzas Públicas de 2025 aumentaron significativamente las proyecciones de déficit fiscal, pero la trayectoria de deuda pública no reflejó ese mismo incremento.

En conversación con radio Bio Bio, Marcel rechazó esa interpretación. “Las declaraciones del ministro Quiroz se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro”, afirmó.

El exsecretario de Estado además respaldó las explicaciones entregadas por quien fuera su sucesor en Hacienda, Nicolás Grau. “Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias”, añadió Marcel.

Previamente, Grau había publicado un extenso hilo en X donde defendió la metodología utilizada por el gobierno anterior y aseguró que las proyecciones “son consistentes y no tienen errores de cálculo”.

El exministro argumentó que la deuda pública no depende únicamente del déficit fiscal, sino también de variables como el tipo de cambio, la inflación, el PIB nominal y movimientos financieros “bajo la línea”.

Según Grau, el análisis de Quiroz omitía factores relevantes como la apreciación del peso y las variaciones proyectadas del PIB nominal.

La controversia escaló luego de que el ministro Quiroz instruyera una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades y no descartara acciones judiciales dependiendo de sus resultados.

Desde Hacienda sostienen que la corrección de las proyecciones llevaría la deuda pública a superar el umbral prudente del 45% del PIB hacia fines de esta década.