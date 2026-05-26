Exministra Hernando: “Codelco es un animal económico” pero su forma de fiscalizar “está obsoleta”

La exministra de Minería y actual diputada del Partido Radical por Antofagasta, Marcela Hernando, abordó la crisis que enfrenta Codelco tras revelarse una auditoría interna que detectó cifras infladas de producción durante 2025, cuestionando duramente los mecanismos de fiscalización de la estatal.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Hernando aseguró que “la forma de fiscalizar a Codelco está obsoleta, absolutamente obsoleta”.

La parlamentaria sostuvo que el problema no responde exclusivamente a una administración determinada, sino a una estructura de control que, a su juicio, no se ha modernizado en décadas.

“En el momento en que se legisló y se decretó cómo iba a existir Codelco, se hizo una forma de fiscalización, pero esa no se ha cambiado en 50 años”, afirmó.

En esa línea, agregó que la minera estatal quedó con estructuras antiguas pese a la incorporación posterior de estándares OCDE y cambios en su gobierno corporativo.

“Tenemos un gobierno corporativo que es débil, que no está funcionando como debería funcionar”, señaló.

Hernando planteó además que este tipo de situaciones podrían repetirse si no se realizan cambios profundos en la supervisión de la empresa.

“Este no es el primer hecho y lamentablemente no va a ser el último, si es que no modificamos la forma de mirar desde fuera esta empresa”, advirtió.

La exsecretaria de Estado recalcó que, pese a las críticas, no comparte utilizar esta situación para impulsar una privatización de la minera.

“Sería muy egoísta colgarse de esto para decir que privatizado va a estar mejor. Codelco es un tremendo animal económico”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que la estatal enfrenta condiciones desiguales frente a las empresas privadas, especialmente en materia de inversión.

“No solamente tiene el peso de aportar el 10% de las ventas, sino que también está restringido a no invertir”, indicó.

Según explicó, las empresas privadas destinan recursos permanentes a exploración, modernización tecnológica y nuevos equipamientos, mientras que Codelco ha tenido limitaciones históricas para capitalizarse.

“Es bien difícil que una empresa compita con las privadas si no puede hacer las mismas inversiones que las privadas”, concluyó.