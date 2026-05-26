Fiscalía designa a persecutor de O’Higgins para investigar irregularidades en Codelco

La Fiscalía Nacional informó la designación del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para encabezar la investigación penal por las eventuales irregularidades detectadas en Codelco relacionadas con la sobreestimación de producción de cobre durante 2025.

La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Según detalló el organismo persecutor mediante un comunicado, la medida responde a las denuncias ingresadas tanto por la propia Corporación Nacional del Cobre (Codelco) como por el diputado Jaime Mulet.

“La decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640”, señaló la Fiscalía.

La investigación surge luego de que una auditoría interna de la estatal detectara irregularidades que habrían contribuido a inflar las cifras de producción reportadas durante diciembre de 2025.

De acuerdo con antecedentes publicados por Diario Financiero, la alerta surgió tras detectarse un aumento “atípico” en la producción mensual de la minera, que alcanzó las 172.300 toneladas métricas en diciembre, muy por encima del promedio anual, que apenas superaba las 105 mil toneladas.

Posteriormente, la producción registró una caída cercana al 47% durante enero de 2026.

La auditoría preliminar, solicitada por el Comité de Auditoría liderado por Tamara Agnic, concluyó que se habrían incorporado cerca de 20 mil toneladas que no cumplían con los requisitos necesarios para ser contabilizadas como producción efectiva.

El informe apunta principalmente a la División Chuquicamata y menciona eventuales irregularidades en la gestión de productos considerados como terminados sin contar con validaciones internas suficientes.

Además, la situación tendría impacto directo en el cumplimiento de metas y en el pago de bonos por desempeño a ejecutivos y trabajadores de la estatal.

Actualmente, los ejecutivos involucrados permanecen en etapa de descargos mientras se desarrolla el proceso interno y avanza la investigación del Ministerio Público.