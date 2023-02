¿Cómo incentivar la lectura en las y los más pequeños del hogar?

En las madres, padres o cuidadores, es muy común que ronde la idea de fomentar la lectura en los más pequeños, especialmente en una situación como la actual, donde muchas niñas y niños vieron retrasado su aprendizaje producto de la pandemia.

Si bien fomentar la lectura es una tarea que en muchas ocasiones se pone cuesta arriba, es muy importante que las y los adultos se organicen y logren encontrar el lugar y la forma adecuada para incluir la lectura en el día a día de las y los niños.

“La lectura en las y los niños tiene un gran número de beneficios, entre ellos destaca la adquisición de vocabulario, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, disminuye los problemas de concentración y aumenta la capacidad de comprensión lectora, una herramienta indispensable para todas las personas”, comenta Pelusa Orellana, directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la Universidad de los Andes.

Por lo general, las y los niños comienzan a aprender a leer alrededor de los seis años; sin embargo, no existe una edad específica para esto, por lo que es muy importante fomentar el interés por la lectura antes de su enseñanza formal en la educación básica.

“Aun cuando las y los niños todavía no decodifican ni son lectores autónomos, las y los padres podemos abrirles el horizonte a la lectura para ir despertando la motivación por esta actividad y generando un hábito” explica Pelusa Orellana.

En este contexto, la académica entrega algunas recomendaciones que pueden ser útiles a la hora de fomentar la lectura de los más pequeños:

Conocer los libros más adecuados para una determinada edad: Cada libro tiene una edad y una temática recomendada, por lo que es bueno, especialmente al inicio de la lectura, que los niños puedan contar con libros acordes con sus intereses y capacidades.

Cada libro tiene una edad y una temática recomendada, por lo que es bueno, especialmente al inicio de la lectura, que los niños puedan contar con libros acordes con sus intereses y capacidades. Conocer los gustos de los niños y crear espacios para la lectura: Esto permitirá que los más pequeños vean la lectura como un momento de entretención más que como una tarea u obligación.

Esto permitirá que los más pequeños vean la lectura como un momento de entretención más que como una tarea u obligación. Crear momentos de lectura compartida: Si la lectura se genera en ambientes compartidos, con padres, hermanos o amigos, esta se transformará en un panorama que buscaran realizar de manera habitual.

Si la lectura se genera en ambientes compartidos, con padres, hermanos o amigos, esta se transformará en un panorama que buscaran realizar de manera habitual. Llevar libros al lugar de vacaciones: Para así asegurar que se contará con material de lectura para algún momento de este período y así los niños verán la lectura como una opción clara de entretención.

Leer en voz alta estimula el desarrollo y la imaginación

“¿Me lees un cuento?” debe ser una de las peticiones más clásicas de niñas y niños en todo el mundo, en especial antes de dormir. Y tras ella, hay mucho más que un deseo de entretenerse, de generar un instancia que induce al sueño o tener la atención de parte de su papá, mamá u otro cuidador.

Detrás de esta petición, hay una conexión profunda con el deseo y el entusiasmo por aprender. Mónica Lepín, educadora de párvulos, autora y editora de Caligrafix, la primera editorial en Chile y América Latina en incorporar realidad aumentada a su material educativo.

La especialista cuenta con experiencia en esta materia, ya que en 2020 fue narradora voluntaria para audiolibros, Biblioteca Pedro Lemebel, de la Municipalidad de Recoleta, cuyo propósito era acercar a las personas ciegas a la literatura.

Además participa de la campaña Por un Chile Que Lee, alianza público privada que busca aportar iniciativas para enfrentar las brechas de aprendizajes en lectura de los y las estudiantes,

En esta ocasión le tocó narrar el libro “El Túnel” de Ernesto Sabato y en 2021 hizo lo mismo con “Feminismo: una nueva organización del trabajo” de Gabriela Mistral, entre otros títulos y autores.

“Haber desarrollado audiolibros para personas ciegas fue muy gratificante y emotivo. Esto fue un voluntariado y fue muy lindo poder entrar en los personajes de Juan Pablo Castel y María Iribarne, protagonistas de "El Túnel". Lograr entrar a tener esa conexión con los personajes, fue intenso”, cuenta Mónica.

Y bajo este contexto, el leer en voz alta es una experiencia profunda que deja múltiples beneficios tanto para el narrador como para quien escucha.

“Contar y narrar historias es un excelente ejercicio, porque estimula la imaginación y creatividad en niños y niñas. Además, estimulamos los niveles del lenguaje, el conocimiento de nuevos términos y palabras que podrán ir agregando a su vocabulario”, enfatiza la especialista también autora de la línea de cuadernos de actividades “Verano de Aventuras” estructurados en unidades temáticas que abordan diversos contextos relacionados con las vacaciones de verano que además cuentan con stickers, ilustraciones, juegos, recortables, cuentos, manualidades, comics e historietas que puedes adquirir a través de Buscalibre.cl.

Por otro lado, cuando se le lee a un niño o niña en voz alta, esto permite que puedan escuchar cómo se expresa una idea en una oración, cómo se usan los artículos, sustantivos y adjetivos, entre otros, por ende, los ayuda en la morfosintaxis, entendida como la disciplina que estudia las reglas morfológicas y sintácticas de una lengua.

“Además, el leer en voz alta también ayuda en lo fonológico, es decir a reconocer, de una forma más óptima, el sonido de las letras, así como también a la comprensión lectora. También, no hay que olvidar que este es un buen ejercicio no solo para quien escucha sino también para quien narra. Cuando interpretas a un personaje y usas tu voz para personificarlo, ya sea haciéndola más grave, aguda o cambiándole el ritmo de la narración, ellos adquieren una personalidad; eso es muy motivante y entretenido para niños y niñas, ya que potencia la imaginación, no solo para los pequeños, sino también para los adultos.”, puntualiza Mónica.

Otros beneficios de leer en voz alta:

Motiva a tener el hábito de la lectura.

Permite que niños y niñas generen habilidades sociales.

Favorece la concentración.

Genera confianza en los menores.

Se conectan con las emociones.

Se genera un vínculo entre quien lee y quien escucha.

Potencia la expresión oral, por lo tanto la pronunciación.