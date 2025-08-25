La renovación de un SUV ícono llega ahora con opción híbrida

Con invitados de distintos países de la región y ejecutivos de Subaru Corporation que llegaron desde Japón, se realizó el debut sudamericano del renovado Forester 2026 en sus versiones a gasolina e híbrida.

Desde su lanzamiento mundial, el Forester ha vendido más de cinco millones de unidades y en Chile suma más de 35 mil autos en circulación, convirtiéndose en uno de los modelos más importantes de la marca.

“Estamos muy orgullosos de que Chile haya sido el país elegido para la premier regional de All New Forester, un modelo que ha ido evolucionando con el tiempo, y forjando una comunidad de clientes fieles que traspasa generaciones”, señaló Pablo Didyk, gerente de Subaru Chile.

Construido sobre la Plataforma Global de Subaru, el nuevo Forester creció levemente en tamaño (es 1,5 cm más largo y ancho), lo que se traduce en un habitáculo más amplio y un maletero de 509 litros de capacidad (484 en las versiones híbridas).

Por fuera estrena un look más robusto, con luces LED rediseñadas, neblineros modernos, barras en el techo y llantas de 17, 18 o 19 pulgadas según la versión.

Interior, tecnología y seguridad

El habitáculo se renovó por completo para ofrecer mayor confort y silencio. Cuenta con nuevos tapices en tonos negro, gris o café, mejor insonorización y más equipamiento tecnológico:

Pantalla táctil de hasta 11,6” con Android Auto y Apple CarPlay.

con Android Auto y Apple CarPlay. Cargador inalámbrico para celulares.

para celulares. Clúster digital de hasta 12,3” en las versiones híbridas.

de hasta 12,3” en las versiones híbridas. Opciones como climatizador bizona, sistema de sonido Harman Kardon, techo panorámico y portalón eléctrico, según la versión.

La marca japonesa mantiene su sello de seguridad con el sistema de tracción integral Symmetrical All Wheel Drive, ocho airbags y la nueva generación del sistema de asistencia a la conducción EyeSight, que incluye frenado automático, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, monitor de punto ciego, entre otras funciones.

Además, todas las versiones estrenan el Sistema de Maniobra de Emergencia (EDSS), que detiene el auto de manera segura si el conductor no responde.

Además de gasolina, ahora también cuenta con opción híbrida

Con dirección más precisa, suspensión mejorada y sistemas de manejo que optimizan el rendimiento en distintos terrenos, el Forester busca mantener su reputación como SUV confiable y versátil, ideal tanto para la ciudad como para viajes fuera de camino.

El nuevo modelo, además, llega en dos motorizaciones:

Gasolina 2.5 litros : 182 hp, con transmisión automática CVT y tracción en las cuatro ruedas.

: 182 hp, con transmisión automática CVT y tracción en las cuatro ruedas. Híbrido (Strong Hybrid Power): combina motor a gasolina y eléctrico, con 194 hp de potencia total y una autonomía superior a 1.000 km. Además, incluye un botón EV Mode que permite conducir en modo 100% eléctrico en ciertos tramos.

El nuevo motor bóxer 2.5 litros a gasolina mantiene la esencia clásica de Subaru, pero ahora entrega un desempeño más eficiente y suave gracias a una transmisión automática CVT optimizada, que simula hasta ocho marchas en modo manual.

Con 182 hp de potencia y 247 Nm de torque, ofrece la fuerza suficiente para enfrentar viajes largos o caminos más exigentes sin perder comodidad en ciudad. Su bajo centro de gravedad —característico del motor bóxer— mejora la estabilidad y el control, haciendo que la conducción se sienta más segura y precisa, incluso en curvas o terrenos complicados.

La gran novedad es la llegada del sistema Strong Hybrid Power, que combina un motor a gasolina de 2.5 litros con un propulsor eléctrico. Juntos alcanzan 194 hp de potencia combinada y permiten una autonomía superior a los 1.000 km por carga de combustible.

A esto se suma un botón EV Mode, que activa la conducción 100% eléctrica en trayectos cortos o de baja velocidad, ideal para la ciudad porque reduce el consumo y las emisiones. El sistema entrega una respuesta más ágil al acelerar, mayor eficiencia en carretera y un andar más silencioso, marcando un equilibrio entre potencia, rendimiento y sostenibilidad.

Precios y disponibilidad

El All New Forester 2026 estará disponible en Chile desde el 1 de septiembre, con precios entre $27.990.000 y $41.990.000. La garantía es de 5 años o 100.000 km, y en el caso de las versiones híbridas, el sistema eléctrico tiene cobertura de 8 años o 160.000 km.

Tras agotar su preventa en solo dos días, Subaru espera repetir el éxito con esta nueva generación. “Es un modelo que estrena importantes mejoras y que, estamos seguros, seguirá el exitoso camino de sus antecesores”, sostuvo Pablo Didyk, gerente de Subaru Chile.