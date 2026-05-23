Rechazan traslado de Germán Naranjo a clínica psiquiátrica en Brasil: defensa buscará nuevas pruebas

Un revés judicial recibió la defensa del empresario chileno Germán Naranjo Maldini, luego que el Cuarto Tribunal Federal de Guarulhos rechazara una solicitud de traslado desde el centro de detención provisoria a una clínica psiquiátrica, donde podría recibir tratamiento especializado mientras enfrenta cargos por injuria racial, xenofobia y homofobia.

El abogado Carlos Kauffmann, quien representa al ejecutivo chileno, anunció que continuarán insistiendo en la medida y que presentarán nuevas declaraciones médicas para demostrar la necesidad de atención psiquiátrica urgente.

Paralelamente, la defensa presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte de Apelación en Brasilia, con el objetivo de revertir la decisión.

“Estamos aguardando para ver si conseguimos al menos colocar a Germán en una clínica hasta que aguarde el desenlace de toda la investigación y eventual proceso criminal”, afirmó Kauffmann a Cooperativa.

La solicitud de traslado se fundamentó en un supuesto brote psicótico que habría sufrido Naranjo durante un vuelo de Latam con destino a Frankfurt, Alemania, donde profirió insultos xenófobos, homofóbicos y racistas contra un integrante de la tripulación.

El tribunal, sin embargo, negó tanto la libertad solicitada como el traslado, argumentando falta de pruebas actuales sobre su necesidad de tratamiento clínico, pese a que la defensa asegura haber entregado antecedentes sobre una internación del empresario en 2013. “Iremos buscar nuevas declaraciones para demostrar que realmente Germán necesita tratamiento”, sostuvo el abogado defensor.

La defensa advirtió además que Naranjo podría correr peligro para su integridad física en el actual lugar de reclusión.

Cárcel de Guarulhos y posibles penas

Germán Naranjo permanece recluido en el centro de detención provisoria de Guarulhos, que tiene capacidad para 840 reos, pero actualmente alberga alrededor de 1.200 personas, en su mayoría extranjeros acusados de diversos delitos, incluyendo varios chilenos.

De acuerdo con la legislación brasileña, por los delitos imputados podría enfrentar una pena de reclusión entre dos y cinco años. Desde 2023 en Brasil, las sanciones por injuria racial fueron endurecidas, y el caso es imprescriptible y sin derecho a fianza.