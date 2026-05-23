Jorge González, el regreso

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¡Hola! Espero que estén disfrutando este extraño fin de semana largo “falso”, con el que empezamos a despedir mayo. ¡Llegó el frío!

Pero vamos a lo nuestro. Este sábado termina el festival de cine de Cannes y Chile estuvo presente con una nutrida participación. Dominga Sotomayor ganó el Palm Dog Award y el cortometraje “Laser-Cat”, dirigido por Lucas Acher, de la productora chilena Bruto Films, fue distinguido como ganador de La Cinef en el Festival de Cannes, una de las secciones dedicadas a nuevas voces del cine internacional. ¡Felicitaciones!

A los amantes de la literatura también les cuento que el próximo jueves comienza una nueva edición de la Furia del Libro en la Estación Mapocho, con numerosas actividades e invitados.

Y como Santiago no es Chile, el jueves comenzó el legendario Festival CineLebu, que se extenderá hasta el 29 de mayo.

Además, en esta edición: Día de los Patrimonios, de capa caída en medio de los recortes; el libro de la cantante mexicana Julieta Venegas llega a Chile; y cómo “ven” las plantas.

Bonus track: la entrevista de Mariana Hales a la escritora argentina Selva Almada, una de las principales invitadas a la Furia del Libro, que comienza la próxima semana.

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1

DÍA DE LOS PATRIMONIOS, DE CAPA CAÍDA

Un Día de los Patrimonios diferente a los anteriores vivirán el último fin de semana de mayo diversas entidades culturales de todo Chile.

Esto se debe a que muchos de ellos han sido golpeados por los ajustes que ha sufrido el Ministerio de las Culturas, que realizó un recorte de 10% en su presupuesto, el triple de lo pedido por el Ministerio de Hacienda a otras reparticiones.

Los recortes más drásticos en términos porcentuales son los que afectarán al Fondo del Patrimonio (-74,4%), al Fondo Concursable del Patrimonio (-44,3%) y Programación y Difusión de los Patrimonios (-17%).

Consulté al respecto en la secretaría de Estado dirigida por Francisco Undurraga, pero se limitaron a señalar que la fecha “se ha consolidado como la principal fiesta cultural de Chile, instancia en la que millones de personas a lo largo del país se reencuentran con sus historias, tradiciones y con aquellos espacios que conforman nuestra identidad”.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

2

EL REGRESO DE JORGE GONZÁLEZ

A sus 61 años, Jorge González ha reactivado su carrera musical de la mano de uno de sus alter ego menos conocidos: Leonino, informó esta semana Radio Bío Bío.

El exvocalista de Los Prisioneros firmó un nuevo álbum en dupla con Miguel Conejeros, exintegrante del icónico grupo chileno de postpunk Pinochet Boys y nombre detrás del proyecto F600. El disco lleva por título Cobijo, y este lunes estrenó su primer sencillo y videoclip bajo el mismo nombre.

“Es una pieza de electrónica de vanguardia (mezclada y masterizada por el productor alemán Atom TM) que define el concepto de todo el disco: la música como el refugio definitivo”, detalla una descripción del sencillo en su canal oficial en YouTube.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

SINFÓNICA Y ACTOR

Un viaje por diversos puntos emblemáticos de Santiago, guiado por la música de reconocidos clásicos del repertorio sinfónico universal, es lo que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará en su primer concierto familiar de la temporada 2026.

El programa, titulado Grandes clásicos de la tradición escrita, reunirá extractos de obras de compositores como Verdi, Dvořák y Tchaikovsky, entre otros, este sábado a las 17:00 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

La narración estará a cargo del actor chileno Jorge Arecheta, quien expresa que para él “esta experiencia con la Sinfónica Nacional de Chile es completamente nueva y me tiene muy motivado”.

Su narración establece el hilo conductor entre las distintas piezas musicales y las escenas del relato.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

LABATUT Y REEDICIÓN ANTÁRTICA

Esta semana, en El Mostrador, el crítico Eduardo Contreras reseñó La Antártica empieza aquí, de Benjamín Labatut, un libro de 2010 que ahora fue reeditado.

Se trata de un conjunto de relatos que “si bien atrapan, luego producen una incomodidad, lo cual es un mérito de la obra. Porque nos van mostrando la falta de un núcleo sólido de identidad. Los personajes absorben delirios ajenos, deseos ajenos, enfermedades ajenas, culpas ajenas, hasta cuentos ajenos”.

El libro del chileno fue además reseñado en el diario El País, nada menos que por el escritor cubano Leonardo Padura.

Puedes leer la reseña completa de Contreras AQUÍ.

5

SOLEDAD URZÚA Y FRANCISCO BUSTAMANTE EN LAS CONDES

La Corporación Cultural de Las Condes presenta Temporal, una exposición bipersonal que reúne el trabajo de los artistas visuales Soledad Urzúa y Francisco Bustamante. Ambos creadores integran la primera generación de artistas formados en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, institución que en 1993 introdujo nuevas miradas en la práctica artística nacional.

Luego de tres décadas desde su egreso, Urzúa y Bustamante mantienen un fuerte vínculo. Si bien sus obras resultan formalmente opuestas y se alejan de los discursos contingentes, comparten una vertiente común: la intimidad, la cotidianeidad y la historia personal se cuelan inevitablemente en sus piezas.

El título de la muestra opera desde una doble acepción. Por un lado, remite al tiempo y a los procesos largos y sedimentados; por otro, alude al fenómeno climático, al desborde y la irrupción de fuerzas naturales. La curatoría, a cargo del equipo de la Corporación Cultural, articula la vitalidad orgánica de Urzúa con la tensión latente en la obra de Bustamante.

La muestra se inaugura el próximo 6 de junio. Puedes leer más al respecto AQUÍ.

6

LIBRO DE JULIETA VENEGAS

La cantante mexicana Julieta Venegas publica en Chile su primer libro, Norteña (Editorial La Pollera).

Norteña. Memorias de un comienzo es un relato íntimo del camino formativo de una joven que recoge la influencia cultural de su familia y del lugar donde le tocó crecer: la localidad de Tijuana, en la frontera de México y Estados Unidos.

“Norteña es un libro que fui escribiendo a medida que avanzaba el proceso creativo del disco que lleva el mismo nombre. Las intuiciones artísticas no ocurren en una sola línea, sino que pueden tener una variedad de expresiones”, señala Julieta Venegas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

POR QUÉ SE PUEDE DECIR QUE LAS PLANTAS VEN

El mundo de las plantas siempre me ha parecido particular, en tanto seres sintientes que han estado en este planeta desde mucho antes que nosotros y que nos han sufrido (y sufren ahora) como especie.

Por eso me llamó la atención este artículo de la BBC, que señala que se sabe que las plantas disponen de fotorreceptores especializados en interpretar la información lumínica asociada a rangos discretos de radiación electromagnética. Esto implica que son capaces de interpretar su calidad espectral, es decir, “perciben colores”.

Uno de los aspectos más fascinantes es que las plantas pueden detectar a sus vecinas en función del grado de sombreo, utilizando como sensores a los fitocromos. Lo logran midiendo la proporción entre luz roja y luz roja lejana. La luz solar directa contiene ambas, pero las hojas absorben mucha luz roja para la fotosíntesis y dejan pasar o reflejan más luz roja lejana.

Así, cuando una planta percibe una caída en la relación rojo/rojo lejano, interpreta que hay otras plantas cerca. Esta lectura del ambiente activa el llamado síndrome de evitación de la sombra.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

EXPERTA EN HANTAVIRUS Y LA IMPORTANCIA DE LA ANTICIPACIÓN

En medio de la crisis desatada por el hantavirus, con varias víctimas a bordo de un crucero que anduvo por la Patagonia y que causó alarma mundial, Emilia Aparicio conversó con la bióloga e investigadora del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), Carola Cañón.

El objetivo de la especialista es derribar mitos y usar el monitoreo ecológico para anticiparse a los contagios, en lugar de solo reaccionar ante ellos.

“Tenemos que estar súper alineados con instituciones públicas, con las instituciones de salud, para transformar el conocimiento científico en una herramienta de protección para toda la comunidad”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

9

SELVA ALMADA EN LA FURIA DEL LIBRO

Mariana Hales entrevistó a la escritora argentina Selva Almada a propósito de la Furia del Libro, que comienza el próximo jueves en la Estación Mapocho.

Con Una casa sola, Almada vuelve sobre el territorio y la desaparición desde una nueva perspectiva: la de una casa que recuerda, observa y habla.

“Me gusta pensar que las casas tienen su propia memoria y que no pasamos por ellas sin dejar algo de nosotros, de nuestra historia, entre esas paredes. En la novela la casa siente que es por fin una casa, cuando se transforma en el hogar de los Lucero, cuando Lucero llega allí y forma una familia bajo ese techo. Y entonces, cuando ellos desaparecen, la casa da testimonio de sus vidas, actualiza permanentemente la memoria de esos que ya no están”, fue una de las cosas que le dijo.

La nota completa sale el próximo domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

FIESTA DEL LIBRO EN COPIAPÓ

El próximo viernes 29 y el sábado 30 de mayo, la Plaza de Armas de Copiapó volverá a convertirse en un punto de encuentro cultural, con el regreso de la Fiesta del Libro y el Patrimonio.

Además de la programación habitual, tendrá como invitado especial a Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura de Chile, escritor, poeta y oralitor mapuche, reconocido como una de las voces más importantes de la poesía chilena contemporánea.

OBRA DE GUILLERMO CALDERÓN EN HUALPÉN

Pájara, la nueva dramaturgia de Guillermo Calderón, se estrena en el Parque Museo Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén S/N, Hualpén), en una producción original de Teatro Biobío.

Entre el 26 y el 28 de mayo, a las 17:30 horas, se llevarán a cabo tres funciones para estudiantes desde octavo básico y dos para público general.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!