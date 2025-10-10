La camioneta pensada para el trabajo y la aventura y que promete ser la más grande de su categoría

DFSK presentó en Chile su más reciente lanzamiento: la New Pick Up Z9, una camioneta que busca redefinir el segmento mediano al combinar potencia, tecnología y diseño. Con 5,52 metros de largo y casi dos metros de ancho, el nuevo modelo se posiciona como la más grande de su categoría, ideal para quienes necesitan un vehículo robusto para el trabajo o las actividades al aire libre.

Su estructura está fabricada con más de un 70% de acero de alta resistencia en la cabina y un 97% en el chasis, lo que refuerza su durabilidad. Además, su caja de carga ofrece 1.332 litros de capacidad y puede transportar hasta una tonelada de peso, convirtiéndola en una herramienta versátil para distintos tipos de uso.

El despeje del suelo de 240 mm, su capacidad de vadeo de hasta 800 mm y sus ángulos de ataque y salida (31° y 26° respectivamente) la convierten en una camioneta todoterreno, capaz de enfrentar caminos complejos o condiciones extremas.

Potencia, rendimiento y tecnología

La DFSK New Pick Up Z9 está disponible en tres versiones: 4×2 MT Lite, 4×4 MT y 4×4 AT. Todas equipan un motor turbodiésel de 2.3 litros, que entrega entre 148 y 190 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, con un torque máximo que puede llegar hasta los 500 Nm.

Según la marca, se trata de un motor de respuesta rápida y eficiente, con un rendimiento mixto de hasta 14,4 km por litro en la versión 4×2. La transmisión puede ser manual de seis velocidades o automática ZF de ocho marchas, una caja reconocida por su suavidad y confiabilidad.

Las versiones con tracción 4×4 incorporan un sistema inteligente BorgWarner, junto con un bloqueo de diferencial electrónico Eaton, que mejora la adherencia en terrenos difíciles.

Por otro lado, en su versión automática, además, cuenta con 10 modos de conducción, incluyendo opciones como “Rock”, “Snow”, “Sand” y “Tank-Turn”, este último diseñado para girar en espacios reducidos, reduciendo el radio de giro hasta en dos metros.

Interior de lujo y seguridad avanzada

Aunque se trata de una camioneta, la New Pick Up Z9 no descuida el confort. Su interior está inspirado en los SUV de gama alta: amplio, moderno y equipado con pantalla táctil de 12 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y un panel digital de 10,25”.

Las versiones más equipadas incluyen además sunroof panorámico, asientos eléctricos, cargador inalámbrico, volante multifunción y climatizador.

En seguridad, la Z9 incorpora hasta seis airbags, control de tracción, asistente de partida en pendiente, control de descenso, cámara 540° Ultra HD con visión 3D, sensores de estacionamiento y monitoreo de presión de neumáticos.

El modelo llega al país en cinco colores (negro, blanco, gris oscuro, dorado y naranjo) y se ofrece en tres versiones:

4×2 MT Lite: $16.690.000 + IVA

4×4 MT: $19.990.000 + IVA

4×4 AT: $24.490.000 + IVA

Todas cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

Según Maximiliano Meyer, gerente de DFSK Chile, “la New Pick Up Z9 no es solo una camioneta, es un símbolo de transformación y liderazgo para DFSK en Chile. Combina diseño, tecnología y potencia para quienes buscan un vehículo que sea a la vez una herramienta de trabajo, un compañero de aventuras y un reflejo de estilo”.

Con este lanzamiento, DFSK busca reforzar su presencia en el mercado nacional, apuntando tanto a empresas de sectores productivos como a usuarios que buscan rendimiento, seguridad y estilo en un solo vehículo.