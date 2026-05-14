Pablo Matamoros: “Vemos un abismo comunicacional gigante” en el Gobierno

El experto en comunicación política digital e investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros, aseguró que el Gobierno enfrenta una crisis comunicacional profunda y advirtió que el diseño actual de La Moneda “resiste poco” en el tiempo.

Las declaraciones se producen luego de una serie de controversias protagonizadas por ministros y por el propio Presidente José Antonio Kast, particularmente tras sus dichos respecto de que la promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares era “una metáfora”.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Matamoros sostuvo que el problema ya no responde a episodios aislados, sino a fallas estructurales en la manera en que el Ejecutivo comunica sus prioridades y coordina sus mensajes. “Vemos un abismo comunicacional gigante”, afirmó.

El analista apuntó directamente a las dificultades que, a su juicio, han mostrado distintas ministras del gabinete en sus apariciones públicas y manejo político. “Es evidente acá los problemas comunicacionales que tiene la ministra Sedini, la ministra de Ciencia o la ministra Steinert”, sostuvo.

Matamoros reconoció que resulta incómodo que las principales controversias estén concentradas en ministras mujeres dentro de un gabinete que ha destacado por su paridad. “Lamentablemente son todas mujeres estos grandes problemas. Es una pena, una gran pena”, afirmó. Sin embargo, insistió en que se trata de problemas “reales” y “objetivos”, más allá de consideraciones políticas o de género.

El exasesor digital de la Presidencia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera aseguró que la ministra vocera, Mara Sedini, enfrenta dificultades evidentes para ordenar el relato gubernamental, especialmente porque el Presidente y otros ministros intervienen constantemente en la agenda pública. “El Presidente comunica, el ministro Quiroz sale dando declaraciones (…) y después la ministra tiene que ordenar todo eso”, deslizó.

También cuestionó la reciente estrategia comunicacional de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asegurando que su despliegue mediático no ha logrado consolidarse. “La ministra Steinert trató de hacer una investida comunicacional estos últimos días, pero le sale mal”, señaló.

En paralelo, Matamoros dirigió críticas particularmente duras hacia la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, cuestionando declaraciones en que vinculó el rol de su cartera al desarrollo de startups. “Cuando dice ‘yo vine aquí a hablar de startups’, hay también falta de conocimiento de cómo funciona el aparato público”, sostuvo.

A juicio del analista, el problema no solo pasa por errores puntuales, sino por la ausencia de una narrativa clara sobre el funcionamiento del Gobierno y el rol político de sus ministerios. “No entiendo cuál es el contrato comunicacional del Gobierno”, planteó.

En esa línea, cuestionó la falta de claridad sobre los objetivos políticos y comunicacionales que deberían cumplir distintas autoridades dentro del gabinete. “Yo no entiendo cuál es la función del ministerio de la ministra Steinert”, afirmó.

Las declaraciones de Matamoros se suman a críticas internas surgidas desde sectores oficialistas y cercanos al Gobierno.

En los últimos días, figuras como la secretaria general de RN, Katherine Martorell, además de Evelyn Matthei, Agustín Squella y Pablo Longueira, han cuestionado públicamente el manejo comunicacional de La Moneda y el rol del Segundo Piso presidencial.

Martorell incluso apuntó directamente a la necesidad de realizar “ajustes” en el equipo comunicacional del Ejecutivo, luego de polémicas como la frase del “Estado en quiebra” o la explicación presidencial sobre las expulsiones masivas de migrantes.

Para Matamoros, el desafío del Gobierno pasa ahora por replantear de fondo su estrategia comunicacional antes de que las controversias terminen erosionando aún más la credibilidad política del Ejecutivo. “Esto tiene que ser replanteado”, concluyó.