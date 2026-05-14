Hantavirus y cepa Andes: investigación chilena quedó frenada por falta de fondos

La viróloga chilena María Inés Barría y su equipo habían alcanzado un avance clave contra el hantavirus: hacia 2016, anticuerpos desarrollados en el laboratorio de inmunovirología de la Universidad de Concepción parecían neutralizar el germen. Tras resultados positivos en animales, el grupo estaba listo para buscar pruebas en humanos con socios internacionales, pero se quedó sin financiamiento.

El caso, que fue expuesto en un reportaje de Bloomberg, vuelve a escena por el brote vinculado al crucero MV Hondius, que zarpó desde Argentina rumbo a Europa y dejó fallecidos y pacientes graves. La cepa Andes, la misma que estudió el equipo chileno, es la única conocida por transmitirse de persona a persona, lo que llevó a una alerta de la Organización Mundial de la Salud y abrió nuevas preguntas sobre su propagación.

Barría inició el trabajo en 2014 junto a científicos chilenos y colaboradores internacionales. En 2018, el equipo publicó hallazgos sobre dos anticuerpos monoclonales capaces de neutralizar el virus; uno de ellos, en pruebas posteriores con animales, logró limpiar completamente la infección en los pulmones. En 2021, uno recibió estatus de medicamento huérfano por parte de la FDA estadounidense.

El salto a ensayos clínicos requería una inversión estimada en US$7 millones. Según Barría, el avance se estancó por falta de recursos, el impacto de la pandemia de Covid-19 en las prioridades de financiamiento y la insuficiencia de apoyo local. “Hemos logrado avances significativos, pero llegamos a una etapa mucho más cara”, dijo.

El artículo también consigna trabajos paralelos de Kartik Chandran, del Albert Einstein College of Medicine, quien desarrolla una vacuna y un tratamiento con anticuerpos. Su investigación sigue en fase temprana, aunque afirmó que el anticuerpo ya está listo para avanzar a pruebas en humanos. El desafío, advirtió, es que los pocos casos dificultan organizar un ensayo clínico.

En Chile, el problema sanitario es más urgente: el Ministerio de Salud reporta 39 casos en 2026, con 13 muertes. En Argentina se han diagnosticado 42 infecciones este año hasta el 7 de mayo. Barría estima que, incluso con financiamiento, su equipo tardaría entre 12 y 24 meses en recuperar el punto alcanzado antes de la pandemia.