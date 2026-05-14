Couso y “metáfora” de la expulsión de migrantes: “Kast debe ser objeto de escrutinio público”

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso, cuestionó al Presidente José Antonio Kast luego de que el Mandatario afirmara que su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares era “una metáfora”.

Durante una entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, Couso sostuvo que las explicaciones posteriores del Presidente dañan la credibilidad política y refuerzan la desconfianza ciudadana hacia las campañas electorales. “Yo creo que es muy grave que el Presidente ahora se desdiga de una manera tan grosera”, afirmó.

El académico aseguró que este tipo de rectificaciones terminan validando discursos antisistema que sostienen que los políticos prometen cosas que luego no cumplen. “Le pavimenta el camino a personas como Franco Parisi, que ha dicho que la clase política suele engañar a la ciudadanía en las campañas y después revela su verdadera naturaleza”, señaló.

Couso además advirtió que las explicaciones del Gobierno abren dudas sobre otros compromisos actuales del Ejecutivo, particularmente en materia social y económica. “Uno tiene derecho entonces a plantearse la duda”, sostuvo respecto de las promesas de no afectar gasto social.

El constitucionalista planteó que el Presidente debe someterse a mayor escrutinio público respecto de sus anuncios y compromisos. “Yo creo que es muy importante que él sea objeto de escrutinio de la opinión pública”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno debiera precisar metas concretas en materia migratoria, luego de reconocer que la expulsión masiva prometida no ocurriría en los términos planteados en campaña. “Ok, entendimos mal, ¿en cuántos meses entonces?”, cuestionó.

Couso también emplazó a los medios de comunicación y a la oposición a exigir definiciones más claras al Ejecutivo. “Yo esperaría que estos próximos días (…) le pregunten al presidente de la República y al ministro respectivo: ok, no son 300 mil, ¿cuántos van a ser de aquí a un año?”, sostuvo.

Ley Miscelánea

En paralelo, el académico abordó la aprobación de la Ley Miscelánea en la Comisión de Hacienda de la Cámara y criticó el tono confrontacional que ha marcado la discusión legislativa.

A su juicio, existe una fuerte preocupación del Gobierno por entregar certezas económicas a sectores acomodados, mientras persisten incertidumbres para las capas medias y más vulnerables.

“Hay un celo muy fuerte por darles certidumbre (…) a grupos acomodados, y más bien incerteza a las capas medias y más desaventajadas del país”, afirmó.

Couso además calificó como “desafortunado” que el proyecto avance sin mayores espacios de deliberación política y advirtió que varias de las medidas impulsadas por el Ejecutivo podrían generar efectos negativos no previstos.

“Cada uno de los puntos que estamos hablando pueden tener efectos muy negativos”, sostuvo.

Finalmente, el abogado planteó que el Gobierno está apostando por una lógica económica basada en incentivar la inversión para dinamizar el crecimiento, aunque advirtió que sus resultados siguen siendo inciertos.

“Eso es una cuestión que está por verse”, concluyó.