¿Te independizaste? Equipa tu nuevo hogar con estos indispensables en línea blanca

Empezar de cero implica priorizar. En un primer hogar, lo esencial es invertir en los electrodomésticos que se usarán todos los días. El refrigerador es el corazón de la cocina: permite conservar alimentos frescos, reducir desperdicios y mantener una rutina alimenticia equilibrada. Al momento de elegir uno, vale la pena fijarse en la capacidad (medida en litros), la distribución interna y la eficiencia energética. Los modelos inverter, aunque un poco más costosos, aseguran un menor consumo eléctrico y una mayor durabilidad.

Hoy existen una amplia variedad de modelos que se adaptan a distintos espaciosa. Para departamentos pequeños, por ejemplo, los refrigeradores top freezer, con congelador en la parte superior, son una opción práctica y eficiente, ya que ofrecen buena capacidad sin ocupar demasiado espacio. En cambio, los bottom freezer, con el congelador en la parte inferior, resultan más cómodos para quienes usan con mayor frecuencia los compartimientos de refrigeración.

Otro básico es la lavadora, sobre todo si se vive solo y no hay tiempo ni espacio para lavar a mano. Marcas como LG, Samsung, Midea y Fensa destacan por su bajo consumo y funcionamiento silencioso, algo que marca la diferencia en hogares pequeños o multifamiliares.

El microondas completa la tríada esencial de electrodomésticos. Más allá de calentar comida, hoy existen modelos con grill o funciones combinadas que permiten descongelar y cocinar en minutos. Su tamaño compacto y bajo consumo lo convierten en uno de los aparatos más prácticos para una primera vivienda.

Qué otros productos conviene tener (y cuáles pueden esperar)

Una vez cubiertos los básicos, hay otros electrodomésticos que mejoran el confort diario. El hervidor eléctrico, la cafetera o la aspiradora robot son aliados que simplifican la rutina, pero no resultan imprescindibles en una primera etapa. En cambio, si el presupuesto alcanza, vale la pena considerar una cocina o encimera eficiente, o una secadora compacta que ahorra tiempo en invierno.

En qué fijarse antes de comprar

Más allá del descuento, hay ciertos factores clave que conviene revisar antes de hacer clic en “comprar”.

Uno de los más importantes es la eficiencia energética, identificable por la etiqueta que clasifica el consumo desde la letra A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). Apostar por modelos de clase A o superior se traduce en un ahorro importante en la cuenta de luz a largo plazo.

También hay que considerar el tamaño y el espacio disponible En departamentos pequeños, las líneas slim o los electrodomésticos multifunción son una excelente alternativa, ya que combinan practicidad con un diseño moderno. En cambio, en hogares más amplios se puede optar por modelos de mayor capacidad o tecnología avanzada, como refrigeradores con dispensador de agua o lavadoras con conectividad Wi-Fi.

Si el espacio es limitado o buscas optimizar tiempo, la lavadora secadora es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Este tipo de equipo combina dos funciones en un solo artefacto: lavar y secar la ropa sin necesidad de trasladarla, ideal para departamentos o climas húmedos.

Por último, no hay que pasar por alto la garantía y el servicio técnico. Comprar en tiendas oficiales o plataformas reconocidas asegura respaldo y repuestos disponibles, algo fundamental cuando se trata de artefactos de uso diario.

EnEasy, podrás encontrar todo lo necesario para equipar tu casa con despacho a todo Chile y productos de las principales marcas del mercado. Aprovechar este momento no solo significa ahorrar, sino también invertir en comodidad, eficiencia y bienestar para tu día a día.