F-16 Argentina, Perú, Bolivia y la realidad vecinal de Chile

Argentina y Perú han realizado recientemente importantes adquisiciones de aviones cazas F-16: a partir de esto, el análisis se pregunta cuáles son las implicancias de estas políticas de rearme para Chile, especialmente en una perspectiva histórica sobre cómo el país ha enfrentado la realidad vecinal con Perú, Bolivia y Argentina durante sus 200 años de historia.

Chile ha sorteado los conflictos limítrofes con sus tres vecinos mediante una doble estrategia: capacidad defensivo-disuasiva y acción diplomática.

Tras guerras en el siglo XIX (contra la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico) y tensiones en el siglo XX (como el diferendo del Beagle con Argentina o la demanda marítima peruana), es importante hacer la reflexión de nuestra relación vecinal y comprender hacia dónde va la misma, para procurar un futuro de mayor cooperación, paz y amistad entre estas cuatro naciones del Cono Sur.

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