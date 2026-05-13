Quiroz pierde filtro y acusa “frases ignorantes” de diputados opositores en debate de Ley Miscelánea

La maratónica sesión de la Comisión de Hacienda por la Ley Miscelánea sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión política luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, arremetiera duramente contra diputados de oposición en medio de la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

Visiblemente molesto por las críticas al contenido económico de la iniciativa, Quiroz tomó la palabra para responder a los cuestionamientos lanzados desde la izquierda y acusó una “seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas”.

El ministro justificó su intervención señalando que buscaba aclarar el debate “en beneficio de quienes estén mirando por televisión”, en una comisión que sigue sesionando y que se proyecta hasta la madrugada para intentar despachar el proyecto.

Uno de los cruces más tensos ocurrió con la diputada Irací Hassler (PC), luego que la parlamentaria acusara que el proyecto favorece “de manera irresponsable” a los sectores más ricos del país. Quiroz respondió apuntando directamente a la exalcaldesa y cuestionó que citara al Fondo Monetario Internacional y al Consejo Fiscal Autónomo para respaldar esa crítica.

“Esas instituciones nunca utilizaron esas expresiones”, retrucó el titular de Hacienda, elevando aún más la temperatura de una discusión que ya venía marcada por choques reglamentarios, acusaciones cruzadas y el récord de más de 1.600 indicaciones ingresadas al proyecto.

El enfrentamiento ocurre mientras el oficialismo intenta acelerar la votación de la iniciativa bajo presión de la urgencia legislativa impuesta por La Moneda, en una sesión que podría extenderse hasta avanzada la madrugada.