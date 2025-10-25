Llega un nuevo sedán híbrido a Chile: más eficiencia, seguridad y tecnología para la conducción urba

Suzuki amplía su presencia en el segmento híbrido con la llegada del nuevo Dzire Hybrid, un sedán que apuesta por la eficiencia energética y la tecnología aplicada al uso cotidiano. Con este modelo, la marca reafirma su objetivo de democratizar la movilidad sustentable en Chile, combinando un consumo reducido, seguridad de alto nivel y un diseño adaptado a la conducción urbana.

El modelo incorpora un sistema Mild Hybrid (MHEV) que apoya al motor a combustión con una batería de iones de litio, reduciendo emisiones y optimizando el gasto de combustible. En cifras, logra un rendimiento de hasta 24,4 km por litro en ciclo mixto, lo que lo convierte en uno de los sedanes más eficientes de su categoría.

Diseño y confort para la vida en ciudad

El nuevo modelo llega en dos versiones —GL y GLX—, ambas con una estética más moderna y un interior orientado al confort. Su diseño exterior presenta líneas fluidas, una parrilla renovada y un enfoque aerodinámico que mejora la eficiencia en carretera.

En el interior, el Dzire Hybrid ofrece una amplia cabina, pantalla táctil de 7 o 9 pulgadas con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, climatizador digital, sistema Start/Stop, y un maletero de 378 litros, uno de los más grandes en su segmento.

En materia de seguridad, el Dzire Hybrid obtuvo cinco estrellas en las pruebas Global NCAP, gracias a un equipamiento que incluye seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistencia de partida en pendiente y estructura reforzada HEARTECT, diseñada para absorber impactos.

Además, suma anclajes ISOFIX, sensores de retroceso y cámara posterior, junto con detalles de confort como botón de encendido, luces LED y llantas bitono en la versión superior.

Precios y disponibilidad en Chile

El New Suzuki Dzire Hybrid llega a Chile en dos versiones:

GL MT (transmisión manual de cinco velocidades) con un precio desde $11.990.000 ,

GLX CVT (transmisión automática de variador continuo) desde $14.190.000, ambos valores con bonos de lanzamiento incluidos.

Con este modelo, Suzuki refuerza su estrategia de ofrecer vehículos híbridos al alcance de más conductores, sumando el Dzire Hybrid a un portafolio que ya incluye Swift Hybrid, Fronx Hybrid y Grand Vitara Hybrid.

El lanzamiento del Dzire Hybrid refleja una tendencia que va más allá del producto: la necesidad de integrar la sustentabilidad en la vida diaria de los usuarios. En un país donde los vehículos eléctricos e híbridos aún representan un porcentaje menor del parque automotor, las opciones accesibles son clave para avanzar en esa dirección.

Christian Renner, gerente de Suzuki Chile señaló que “new Dzire Hybrid es un modelo completamente renovado, con el cual estamos dando un gran salto en aspectos claves para nuestros clientes como: diseño, rendimiento, equipamiento y seguridad, con nuevos elementos que lo convierten en una alternativa que destaca en su segmento. Es un sedán pensado para la vida urbana, para quienes valoran la eficiencia y la funcionalidad sin renunciar al diseño ni al confort”.

El New Dzire Hybrid es, en ese sentido, una apuesta concreta por una conducción más limpia, eficiente y segura, adaptada a las calles y necesidades de los conductores chilenos.