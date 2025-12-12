Tras más de cuatro décadas en el mercado global y una presencia consolidada en Chile, el Renault Master regresa completamente renovado. La cuarta generación del modelo —todo un referente para pymes, repartidores y empresas de transporte— aterriza en el país con tres versiones: dos furgones de carga (L2H2 y L3H2) y una van para pasajeros con capacidad para 15+1.

Aunque debutó internacionalmente en 1980, su presencia más reciente en Chile se remonta a 2015. Desde entonces, el Master ha vendido más de 336 unidades, posicionándose como una alternativa confiable dentro del segmento de vehículos comerciales. La nueva entrega busca reforzar ese lugar con una propuesta más moderna, segura y eficiente.

Diseño robusto y un interior pensado como herramienta de trabajo

El nuevo Master apuesta por una estética más actual y funcional. Incorpora una parrilla frontal amplia, parachoques rediseñado y luces LED DRL en forma de C, sello característico de Renault. Todo apoyado en llantas de acero de 16” con protección, pensadas para el uso intensivo.

Las dimensiones varían según la versión, pero siguen la lógica de ofrecer grandes volúmenes de carga:

L3H2 (larga): hasta 1.593 kg y 13 m³

hasta 1.593 kg y 13 m³ L2H2 (mediana): 1.497 kg y 10,3 m³

1.497 kg y 10,3 m³ Pasajeros: permite transportar a 16 personas y hasta 1.242 kg

Un detalle práctico —y muy relevante para quienes operan flotas— es que todas las configuraciones tienen un peso bruto de 3.500 kg, lo que significa que pueden conducirse con licencia clase B.

Las puertas traseras con apertura de 180° y la corredera lateral permiten operar cómodamente en espacios reducidos o cargar un pallet estándar. Un punto clave para profesionales que necesitan eficiencia en cada minuto de trabajo.

El habitáculo también sube de nivel. El Master incorpora un tablero más moderno, con mayor ergonomía y múltiples soluciones de almacenamiento.

Entre el equipamiento destacan volante multifunción, pantalla multimedia de 7” con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de estacionamiento y cámara de retroceso, aire acondicionado, puerto USB-C y toma de 12V, control crucero y limitador de velocidad

En términos simples: un entorno más cercano al confort de un auto particular, pero diseñado para largas jornadas.

Seguridad, motor turbodiésel eficiente y norma Euro 6c

La nueva generación suma sistemas que históricamente no abundan en vehículos comerciales: doble airbag frontal, frenos ABS con AFU y EBD, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HSA), asistente de viento cruzado (SWA), mitigación de vuelco (ROM), control de carga adaptativo (LAC), protección metálica para motor y caja.

Las tres versiones utilizan un motor 2.3 turbodiésel de 136 hp y 310 Nm desde las 1.500 rpm, asociado a una caja manual de seis velocidades. Incluye cadena de distribución (de menor mantenimiento) y un estanque de úrea de entre 21 y 26 litros.

Consumos homologados:

Ciudad: 10,1 km/l

Mixto: 12,4 km/l

Carretera: 14,4 km/l

A esto se suma un chasis robusto, con frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión McPherson adelante y eje rígido atrás.

“La nueva Renault Master llega para reforzar nuestra oferta de movilidad profesional, con mayor tecnología, seguridad y versatilidad”, comentó Matías Buijuy, gerente de Renault Chile. El ejecutivo enfatizó que la marca busca responder a los crecientes desafíos logísticos de empresas grandes y pequeñas, un mercado cada vez más exigente tras el auge del e-commerce y el transporte urbano.

El nuevo Renault Master ya está a la venta en Chile, con garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Los precios (incluyen bonos) son: