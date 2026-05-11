Las polémicas de los candidatos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Al menos dos de los tres candidatos al puesto de ministro abogado titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), los que fueron propuestos por el Banco Central, se encuentran envueltos en polémicas.

El 27 de abril pasado, el Banco Central informó de las ternas confeccionadas para nombrar a un ministro titular abogado, un ministro suplente abogado y un ministro titular economista.

Al primer cargo postulan los abogados Camilo Santelices Vergara, Francisco Agüero Vargas y Jaime Barahona Urzúa.

Santelices es simpatizante del Frente Amplio y se encuentra estrechamente vinculado a Nicolás Rojas, quien fue designado como presidente del TDLC en 2022, por el Presidente Gabriel Boric. Fue alumno ayudante de Rojas y posteriormente este fue su profesor guía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando Santelices escribió su tesis de grado, en 2016, y luego se convirtieron en colegas en la misma facultad, donde ambos enseñan Derecho Civil.

De hecho, el año pasado ambos fueron guías de una misma tesis de grado. Fuentes vinculadas a dicha casa de estudios superiores califican a Santelices como “la mano derecha de Rojas”.

Tras jurar como abogado (ese mismo 2016), Santelices comenzó a trabajar como abogado de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde, a contar de 2021, asumió como coordinador.

De hecho, en agosto de 2024 la propia FNE informó que cuatro abogados de dicha institución habían obtenido la Beca Chile para estudiar másters en Inglaterra, dos de ellos en la London School of Economics and Political Science (LSE), en la cual Santelices cursó el Master of Laws con especialización en Competencia e Innovación, un programa que implica un arancel de 36.168 libras esterlinas (unos 43 millones de pesos chilenos), además de los pasajes para él y su pareja, así como una mensualidad de 1.500 dólares.

Tras finalizar su magíster el año pasado, Santelices obtuvo una Beca de Comisión de Estudios de la Universidad de Chile, pese a que ya había concluido sus estudios en la LSE, según fuentes universitarias.

Dicha beca va acompañada de una “ayuda de viaje” mensual, equivalente, como máximo, al sueldo base mensual asignado para el Grado 1 de la Escala de Sueldos para el personal de la Universidad de Chile, la cual era al año pasado de 1.740.739 pesos.

Sin embargo –según las mismas fuentes–, dicho apoyo económico no procedería, dado lo establecido en el reglamento de postgrado de Derecho, que indica que este es para quienes no han contado con becas públicas o privadas, lo que aparentemente no sucedería en este caso, dado el financiamiento de Becas Chile.

El Mostrador pidió su versión a Santelices, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido a dicho requerimiento.

El sancionado

Junto a él, el Banco Central propuso para ministros abogados titulares a Francisco Agüero Vargas y Jaime Barahona Urzúa. El primero es abogado de la Universidad de Chile (2000), máster en Ciencias en Regulación Económica y Competencia de la University of London y doctor en Derecho de la Universidad de Chile (2021), donde también ha sido director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y director académico de la Facultad de Derecho de la misma universidad.

Sin embargo, su pasado no está exento de polémicas.

Como informó El Mostrador, en 2014 fue seleccionado por el TDLC para ser el secretario abogado del Panel de Expertos de la Ley Eléctrica, donde fue objeto de varios reproches por miembros de la instancia, que lo acusaban de cumplir sus funciones “en forma defectuosa o tardía”.

En junio de 2014 decidieron amonestarlo por estar “desarrollando sus labores y las que le ha encomendado este Panel sin el esmero, dedicación y eficiencia apropiadas”, tras lo cual, en octubre de 2014, presentó su renuncia. En 2016 postuló al cargo de presidente del TDLC, pero en dicha ocasión la Presidenta Michelle Bachelet se decantó por la figura de Enrique Vergara Vial.

El tercer profesional en competencia para el cargo titular es Jaime Barahona Urzúa, abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Empresa de Universidad Católica de Chile, quien fue secretario abogado del TDLC entre 2004 y 2006, subfiscal Nacional Económico entre 2006 y 2014. Posteriormente, se desempeñó como socio del estudio Guerrero Olivos. En 2020 fue elegido ministro titular del TDLC por un período de seis años, a partir de una terna que estaba integrada también por Nicolás Rojas.

Para el cargo de ministro suplente abogado la terna quedó integrada por Angélica Burmester Pinto, Marcelo Mardones Osorio y Rafael Pastor Besoain, y la terna para el ministro titular economista está formada por María de la Luz Domper Rodríguez, Vicente Lagos Toro y Francisco Muñoz Núñez.