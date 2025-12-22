Protección sobre ruedas: por qué el uso de casco sigue siendo vital en la movilidad urbana

El aumento sostenido del uso de la motocicleta como medio de transporte en Chile ha puesto el foco en la seguridad vial. En ese contexto, especialistas coinciden en que el casco no solo es una exigencia legal, sino una herramienta fundamental para reducir la gravedad de lesiones y proteger la vida de los conductores.

Diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), han señalado que el uso de un casco adecuado reduce de forma significativa el riesgo de lesiones graves en la cabeza en caso de accidente. Esta protección es efectiva cuando se trata de un casco certificado, bien ajustado y correctamente abrochado durante todo el trayecto.

Desde la industria, el mensaje apunta a una conducción responsable. Sebastián Rosales, embajador de seguridad de Honda Motos Chile, recalca que “el casco es el elemento de protección más importante y su correcta elección marca una diferencia concreta en la experiencia de conducción”.

Normativa vigente en Chile

En el país, la legislación exige que los cascos cuenten con la Acreditación 3CV, identificable mediante un código QR ubicado en la parte posterior del producto. Esta certificación garantiza que el casco cumple con estándares internacionales reconocidos en Chile, como ECE 22.06 o 22.05, DOT y Snell.

“El cumplimiento normativo no es solo una exigencia legal, sino una forma concreta de asegurar que el casco fue diseñado y probado para proteger al conductor en condiciones reales de uso”, explica Rosales.

Cómo elegir un casco adecuado

Al momento de comprar un casco, la prioridad debe ser la seguridad por sobre el diseño. Los especialistas recomiendan optar por cascos integrales, ya que ofrecen mayor nivel de protección al cubrir completamente la cabeza y el mentón. El ajuste también es clave: el casco debe quedar firme, sin holguras ni puntos de presión excesiva, y no debe desplazarse al mover la cabeza.

Otro aspecto relevante es la visibilidad. Cascos de colores claros facilitan que el motociclista sea visto por otros conductores, lo que puede contribuir a disminuir el riesgo de incidentes en el tránsito.

Uso y cuidado responsable

El casco debe utilizarse siempre correctamente abrochado, ya que un uso inadecuado reduce de manera significativa su efectividad. Además, no se recomienda usar cascos que hayan sufrido impactos, aunque no presenten daños visibles, ni adquirir cascos usados, ya que no es posible conocer su historial.

También se aconseja no colgarlos del espejo retrovisor ni intervenirlos con pinturas o adhesivos no aptos, ya que estas prácticas pueden debilitar la estructura del material. En condiciones normales, un casco debe renovarse cada cinco años, o cada tres si su uso es intensivo, debido al desgaste natural de sus componentes.

Más allá de la obligación legal, el uso correcto del casco es una decisión que incide directamente en la seguridad personal.