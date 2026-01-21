Llegó a Chile el nuevo SUV híbrido enchufable que apuesta por más autonomía y tecnología

GWM continúa ampliando su ofensiva en electrificación en Chile con la llegada del nuevo Haval H6 PHEV, un SUV híbrido enchufable que se suma a la familia H6 para ofrecer una alternativa más eficiente, potente y tecnológica, sin perder el confort que ha convertido al modelo en uno de los más exitosos de la marca.

Tras un 2025 histórico, donde GWM alcanzó el séptimo lugar del ranking general de ventas con más de 15 mil unidades comercializadas, la marca presentó en Chile el nuevo Haval H6 PHEV. Este modelo llega para complementar la oferta del H6 a combustión y fortalecer la presencia de GWM en el segmento de bajas y cero emisiones.

Además, se convierte en el segundo híbrido enchufable de la marca disponible en el país, luego del lanzamiento de la Poer P500 PHEV.

Dos versiones, misma propuesta: eficiencia y potencia

El Haval H6 PHEV se ofrece en dos versiones: Deluxe 2WD y Deluxe 4WD, que comparten equipamiento, pero se diferencian por su sistema de tracción y configuración mecánica.

La versión Deluxe 2WD combina un motor turbo 1.5 litros con un propulsor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 322 hp y 540 Nm de torque.

En tanto, la versión Deluxe 4WD suma un segundo motor eléctrico en el eje trasero, elevando la potencia total hasta los 359 hp y el torque hasta 760 Nm.

Traducido a un lenguaje simple: se trata de un SUV que puede moverse en modo totalmente eléctrico para trayectos diarios y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta potente cuando se necesita más fuerza.

Autonomía eléctrica, recarga rápida y diseño

En consumo, el modelo declara 15,9 km/l en modo combinado y 4,9 km/kWh en modo eléctrico. La autonomía 100% eléctrica alcanza hasta 106 km en la versión 2WD y 100 km en la 4WD, mientras que la autonomía total supera los 1.000 kilómetros en ambas variantes, según el ciclo NEDC.

La batería puede recargarse del 30 al 80% en solo 28 minutos con un cargador rápido, o en cerca de tres horas con un WallBox domiciliario.

Estéticamente, el H6 PHEV mantiene el diseño actualizado de la gama: parrilla trapezoidal sin marco, luces DRL verticales, llantas de 19 pulgadas y un nuevo logo trasero. Sus dimensiones permiten un buen espacio interior y un maletero de 560 litros.

Por dentro, el foco está en la tecnología y el confort: pantalla táctil de 14,6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, panel digital, head-up display, asientos eléctricos, calefaccionados y ventilados, climatizador bizona, cargador inalámbrico y sunroof panorámico, entre otros elementos.

Seguridad al nivel de un SUV moderno

En seguridad, ambas versiones incluyen seis airbags, cámara 360°, estacionamiento asistido y un completo paquete de asistencias a la conducción, como control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de punto ciego, mantención de carril y reconocimiento de señales de tránsito.

Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile, señaló que “el Haval H6 PHEV llegó para complementar la oferta del modelo en Chile y potenciar la presencia de GWM en el segmento de bajas y cero emisiones, ofreciendo una alternativa que combina eficiencia, desempeño y tecnología avanzada, junto a un alto nivel de equipamiento de seguridad y conectividad, sin renunciar a la versatilidad y confort que caracteriza a la familia H6″.

Precios y garantía en Chile

El nuevo Haval H6 PHEV está disponible en cuatro colores y tiene un precio de $27.990.000 para la versión Deluxe 2WD y $29.990.000 para la Deluxe 4WD. La garantía es de 5 años o 150 mil kilómetros para el vehículo y de 8 años o 150 mil kilómetros para el sistema híbrido.

Con esta incorporación, el Haval H6 PHEV se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan dar el salto a la electrificación sin abandonar el formato SUV, combinando autonomía, potencia y un equipamiento pensado para el uso diario en ciudad y carretera.