Valencia no ha podido reunirse con Steinert: “Ya va a llegar el momento, me imagino”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró esta mañana que, a dos meses de la instalación del Gobierno de José Antonio Kast, no ha tenido muchas oportunidades de trabajar con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

En conversación con el programa de TVN Estado Nacional, Valencia relató que ha tenido reuniones “muy interesantes” con el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfocadas en la cooperación desde el Ministerio Público para la implementación de la reforma al sistema penitenciario, “particularmente en lo que se refiere a los procesos de trabajo y a la segregación”.

Sin embargo, visiblemente incómodo, explicó que ello no se ha replicado con la ministra Steinert: “Hemos tenido menos posibilidades de trabajar (…) Entiendo que son sus agendas, pero ya va a llegar el momento, me imagino”, aseguró el persecutor en jefe. Cabe recordar que hasta enero de este año Steinert era Fiscal Regional de Tarapacá, cargo que ocupaba gracias a que Valencia la había designado allí hacía menos de dos años.

Su abrupta salida del Ministerio Público, para ocupar un cargo netamente político, generó mucha molestia en Valencia y en otros fiscales regionales, quienes se enteraron de que la ahora ministra renunciaba debido a que esta envió un WhatsApp al chat de los fiscales regionales, informando de su salida. A lo anterior se suma el resquemor que ha generado en la fiscalía su intervención en el caso del “Clan Chen”, en el cual pidió antecedentes a la PDI como si siguiera siendo fiscal aunque, más de fondo, dicen fuentes del Ministerio Público, “lo que hizo fue proteger a policías sobre los cuales había sospechas de corrupción”.

La guinda de la torta fue lo acontecido la mañana del 29 de abril pasado, en el acceso al edificio de la Fiscalía Nacional. Esa mañana Valencia daba su cuenta pública, hito que coincidía con la liberación de un empresario que fue secuestrado en San Miguel por parte del Tren de Aragua.

Sin embargo, antes de que Valencia y Héctor Barros -el fiscal a cargo del caso- dieran la información oficial, Steinert convocó a la prensa, a metros de donde estaban los dos fiscales, y junto al director de la PDI, habló respecto del delito, ignorando a sus excolegas.

La Tercera informó al respecto, indicando que debido a todo ello no existen puentes de confianza hacia la ministra, y eso quedó en evidencia en la intervención del Fiscal Nacional en TVN, donde dijo que “nosotros realizamos trabajos distintos, y han ocurrido apenas dos meses. El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo: tenemos una agenda de trabajo, una programación”.

Contador de homicidios

Asimismo, el fiscal Valencia expresó sus reparos técnicos hacia la política del Gobierno de entregar cifras semanales de homicidios, pues explicó que “esos indicadores sobre homicidio nos imponen adecuarnos a los estándares internacionales, y los estándares internacionales te imponen ciertas esperas“.

“¿Por qué? Porque por ejemplo la gente no se muere entre las mismas semanas, hay personas que fallecen 10 días después. Entonces tienes que tener una política respecto de cuáles son los que cuentan y cuáles son los que no cuentan. De manera que el equipo de la división de estudios nos dijo que con los recursos con los que contábamos estábamos en condiciones de poder entregar información confiable sería certera y útil para la toma de decisiones una vez por semestre”, añadió Valencia.

Asimismo, agregó que “por supuesto que todos quisiéramos más de una vez por trimestre y ojalá una vez cada 60 días, pero es lo que podíamos hacer. Si el Ejecutivo ha entendido que con información como la que ellos mismos han descrito con las características que tiene contribuye a la seguridad de todos los chilenos a la toma de decisiones, es un ámbito en el que a mí no me corresponde involucrarme”.

Asimismo, reforzó la idea de que para entes como el Ministerio Público les resulta relevante tener “información fresca, reciente” para la toma de ciertas decisiones. “La pregunta es, ¿cuándo usted la hace pública? Y bueno, ya es una decisión del Ejecutivo y no quisiera involucrarme en eso“, sentenció.