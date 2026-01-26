Changan vuelve a dar que hablar en el mundo de la electromovilidad con la llegada del nuevo Lumin, un city car 100% eléctrico que se posiciona como el más asequible del mercado chileno y que busca acercar la movilidad eléctrica a más personas.

Con un precio de $11.990.000, el Lumin se transforma en una de las principales apuestas de la marca para democratizar el acceso a los autos eléctricos, especialmente entre quienes buscan una alternativa moderna, eficiente y pensada para la ciudad.

Este lanzamiento llega tras un sólido 2025 para la marca, año en que Changan se ubicó dentro del top 10 de ventas en Chile, según la ANAC, y fue reconocida como Mejor Marca en los Premios Autocosmos 2026. Con el Lumin, la firma refuerza su estrategia de ampliar su portafolio de vehículos de nuevas energías y responder a las nuevas formas de movilidad urbana.

“El nuevo Lumin refleja nuestra visión de largo plazo: acercar tecnología, diseño y eficiencia a un público cada vez más amplio”, señaló Rodrigo Palma, Regional Director Americas de Changan Inchcape.

Pensado para la ciudad (y para el día a día)

El Changan Lumin fue diseñado desde cero para un uso urbano eficiente. Cuenta con un motor eléctrico de 46 hp y una batería que le permite alcanzar hasta 301 kilómetros de autonomía, más que suficiente para los trayectos diarios en ciudad.

Además, se puede cargar en casa mediante un conector Tipo 2, logrando una carga completa en menos de 7,5 horas, lo que lo hace práctico y fácil de integrar a la rutina.

Gracias a su tamaño compacto y a su radio de giro reducido, es ideal para moverse en calles estrechas, estacionar sin complicaciones y enfrentar el tráfico urbano con mayor comodidad.

Pero uno de los grandes atractivos del Lumin es su diseño juvenil y simpático, con un estilo retrofuturista que no pasa desapercibido. Su frontal recuerda a un rostro amigable, con luces redondas que parecen ojos y una “sonrisa” integrada en la parte inferior, lo que le da una identidad única.

Por fuera es compacto, pero visualmente se percibe robusto, mientras que por dentro apuesta por un interior minimalista y tecnológico, con dos pantallas digitales: una para el tablero y otra táctil para el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Una puerta de entrada a la electromovilidad con tecnología esencial

En equipamiento, el Lumin ofrece lo justo y necesario para un manejo cómodo y seguro en ciudad:

Modos de conducción Eco y Sport

Cámara y sensores de retroceso

Control de presión de neumáticos

Asistente de arranque en pendiente

Dos airbags y sistemas electrónicos de frenado

Disponible en cuatro colores, el nuevo Changan Lumin se presenta como una excelente puerta de entrada al mundo de los autos eléctricos, especialmente para jóvenes, primerizos o quienes buscan un segundo vehículo urbano, con menores costos de uso y una experiencia de conducción más limpia y silenciosa.

La garantía incluye 5 años o 100.000 km para el vehículo y 8 años o 120.000 km para la batería, entregando mayor tranquilidad a quienes dan el salto a la electromovilidad.