Investigación chilena estudia germen de trigo como alternativa para enfermedades intestinales

Una investigación desarrollada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso busca revalorizar el germen de trigo —subproducto de la molienda tradicional— como base para la elaboración de alimentos funcionales orientados a personas con patologías del tracto gastrointestinal.

El trabajo es liderado por Cristal Muñoz, estudiante del Doctorado en Biotecnología, quien desde hace cerca de cinco años analiza las propiedades bioactivas de este componente del grano y su potencial aplicación en salud intestinal.

Revalorizar un subproducto con potencial nutricional

El germen de trigo corresponde a entre el 2% y el 3% del grano total y se caracteriza por su alto contenido de proteínas, aceites, fibra y ácidos grasos de valor nutricional. Durante el proceso de molienda se separa para evitar que la harina se enrancie y actualmente suele destinarse a consumo animal o simplemente desecharse.

La tesis, titulada “Obtención de péptidos bioactivos desde germen de trigo (Triticum aestivum) para su uso como ingrediente alimentario: Evaluación biológica y determinación del efecto de la digestión in vitro”, es guiada por las académicas Claudia Altamirano y María Elvira Zúñiga, vinculadas al Laboratorio de Tecnologías de CREAS.

“Pensando en revalorizar este desecho empecé a estudiar sus cualidades y llegué a las proteínas y a los péptidos bioactivos del germen de trigo, que son fragmentos de proteínas con propiedades beneficiosas para la salud, que incluyen actividades antioxidantes, citotóxicas, antiinflamatorias y antimicrobianas. La idea es utilizarlo como materia prima para la elaboración de un alimento funcional orientado a problemas de disbiosis, que es un desequilibrio de la microbiota intestinal”, explicó la investigadora.

Los alimentos funcionales son aquellos que, además de su valor nutricional, pueden aportar beneficios específicos para la salud, como mejorar funciones corporales o contribuir a reducir riesgos asociados a ciertas enfermedades.

Evaluación en células gastrointestinales y potencial anticancerígeno

En el marco de la investigación doctoral, Muñoz evaluó el efecto de los péptidos obtenidos del germen de trigo sobre células del tracto gastrointestinal humano, incluyendo células cancerígenas.

“Observamos que la citotoxicidad de las fracciones peptídicas está relacionada con el tamaño y la concentración, atacando a las células cancerígenas. Luego, sometimos estos péptidos a una digestión gástrica simulada y evaluamos las bioactividades, comprobando que conservaban sus propiedades tras la digestión. Esto es muy significativo porque lleva a pensar en minimizar pasos, en ahorrarnos –por ejemplo– una eventual encapsulación del producto”, analizó Muñoz.

El estudio sugiere que estos compuestos mantienen su actividad incluso tras procesos que simulan la digestión, lo que podría facilitar su incorporación en futuros desarrollos alimentarios.

Ciencia aplicada y proyección hacia la industria

La investigadora subrayó que el enfoque del trabajo considera desde el inicio su posible escalabilidad y aplicación práctica.

“Cuando se trabaja en biotecnología, que es ciencia llevada a la aplicación, desde el primer momento pensamos en estandarizar y proponer metodologías que, de una u otra forma, sean escalables. Apuntamos a obtener el mejor resultado, al menor costo, con los métodos más simples que sea posible, pensando en disminuir la brecha que lleva a la industria y generar un producto a partir de esta investigación. Agradezco a mis tutoras pues me han transferido conocimiento y experiencia en la optimización de productos, extracción de bioactivos y evaluación celular”, añadió.

La investigación se enmarca en la búsqueda de alternativas que permitan aprovechar subproductos agroindustriales y generar soluciones alimentarias con potencial impacto en personas que padecen enfermedades intestinales inflamatorias o desequilibrios de la microbiota.

Además, la estudiante destacó la relevancia de la presencia femenina en el ámbito científico y la importancia de contar con referentes que incentiven a niñas y adolescentes interesadas en carreras STEM.