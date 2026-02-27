Altas temperaturas y autos: cómo el calor extremo afecta motor, aire acondicionado y rendimiento

El cierre del verano en la zona centro del país ha estado marcado por días consecutivos con temperaturas que superan los 30°C. Más allá del impacto en las personas, el calor extremo también exige un mayor esfuerzo a los vehículos, afectando su seguridad, rendimiento y vida útil.

El escenario obliga a poner atención en sistemas esenciales como el motor, la climatización y los fluidos que permiten su funcionamiento. Una revisión oportuna y medidas básicas de cuidado pueden marcar la diferencia entre un trayecto sin inconvenientes y una falla mecánica en plena conducción.

Motor y sistema de enfriamiento: el primer foco de atención

El calor extremo obliga al motor a trabajar bajo mayor exigencia, lo que puede traducirse en un aumento del consumo de combustible y riesgo de sobrecalentamiento. En este contexto, verificar el estado del sistema de enfriamiento y el nivel de líquido refrigerante resulta fundamental.

Además, algunos vehículos incorporan tecnologías orientadas a optimizar el funcionamiento en condiciones exigentes.

En esa línea, la marca Ford destaca sistemas como el Start-Stop, que detiene el motor en pausas breves. Esto no solo contribuye a una mejor eficiencia de combustible, sino que también ayuda a prevenir el sobrecalentamiento del motor, especialmente en el tráfico denso.

Aire acondicionado y calidad del aire interior

Con temperaturas elevadas, el sistema de climatización se vuelve esencial para la comodidad y seguridad de los ocupantes. Sin embargo, su correcto funcionamiento depende del estado del filtro de polen.

También existen sistemas que permiten mantener una temperatura constante en el habitáculo. “Sistemas como el Climatizador Automático ofrecen funcionalidades avanzadas para optimizar la refrigeración y mantener una temperatura ideal y constante en el habitáculo, contribuyendo a un viaje más placentero y seguro para todos los ocupantes”, señalan desde la empresa.

La exposición prolongada al sol no solo impacta en el interior del vehículo. La pintura y los acabados exteriores pueden deteriorarse más rápidamente debido a la radiación ultravioleta.

“Se recomienda lavar el auto con regularidad y aplicar ceras protectoras que ayuden a reducir el impacto de la radiación UV. Asimismo, priorizar estacionamientos a la sombra o utilizar cobertores puede contribuir a disminuir la acumulación de calor en el vehículo”, destacan.

Estas medidas, aunque simples, ayudan a preservar la apariencia y el valor del automóvil a largo plazo.

El aceite y su rol en condiciones extremas

El aceite cumple una función central en la lubricación y refrigeración del motor. Las altas temperaturas pueden acelerar su degradación, especialmente en escenarios de uso intensivo.

Actualmente, muchos vehículos modernos incorporan sistemas de monitoreo inteligente que evalúan el estado real del aceite en función de las condiciones de manejo y la temperatura, indicando el momento óptimo para su reemplazo. Esta tecnología ayuda a garantizar que el motor siempre opere con la lubricación adecuada, protegiéndolo del desgaste prematuro y del sobrecalentamiento.

En un contexto de temperaturas elevadas y mayor radiación solar, la revisión periódica del vehículo deja de ser una recomendación opcional y se transforma en una medida preventiva clave. Supervisar fluidos, filtros y sistemas de enfriamiento permite reducir riesgos mecánicos y contribuir a una conducción más segura durante los meses más calurosos del año.