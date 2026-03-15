El “bebedor de fin de semana”: especialistas advierten sobre la adicción silenciosa al alcohol

Beber alcohol solo en fines de semana o en celebraciones puede parecer una conducta ocasional, pero especialistas advierten que este patrón de consumo puede ocultar una forma de dependencia. El fenómeno, conocido como “bebedor de fin de semana”, puede mantenerse durante años bajo una apariencia de normalidad.

En el imaginario social, el alcoholismo suele asociarse a personas que consumen alcohol todos los días o cuya vida personal y laboral ya se encuentra deteriorada. Sin embargo, en la práctica clínica existe un perfil distinto que puede pasar desapercibido durante largos periodos.

El médico experto en adicciones Matías Ibáñez explica que el llamado “bebedor de fin de semana” corresponde a personas que durante la semana cumplen con sus responsabilidades laborales o académicas, pero que consumen grandes cantidades de alcohol en poco tiempo cuando llega el momento de descanso.

“Son personas que consumen una vez a la semana o incluso una vez al mes, pero de forma muy intensa. Durante la semana llevan una vida aparentemente normal, pero en esos episodios aparecen consecuencias como conflictos familiares, accidentes o problemas legales”, señala.

Consumo culturalmente normalizado

En países como Chile y gran parte de América Latina, el consumo de alcohol suele estar estrechamente ligado a celebraciones, reuniones sociales y vida nocturna. En ese contexto cultural, beber grandes cantidades en un periodo breve no siempre se percibe como un comportamiento de riesgo.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de consumo puede tener efectos significativos en la conducta de las personas, incluso cuando no ocurre de manera diaria.

“Hace que su forma de ser y su forma de llevar la vida cambie mucho cuando se consume alcohol”, advierte Ibáñez.

Cifras y señales de alerta

Datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) indican que el 34,6% de los adultos en Chile consumió alcohol durante el último mes. Entre quienes bebieron, casi la mitad reconoce haber tenido episodios de embriaguez en ese mismo período.

A ello se suma que el primer contacto con el alcohol ocurre cada vez a edades más tempranas. En Chile, el inicio del consumo suele producirse entre los 12 y 13 años, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar patrones problemáticos en etapas posteriores.

Entre las señales que pueden advertir un consumo riesgoso aparecen episodios de amnesia alcohólica, cambios de personalidad bajo los efectos del alcohol, conflictos familiares o legales asociados al consumo y resacas severas acompañadas de ansiedad o depresión.

“Generalmente son pacientes que tienen amnesia post-consumo, es decir, toman y se olvidan de lo que hacen”, explica Ibáñez.

Tratamiento y prevención

Los especialistas señalan que identificar estos patrones de consumo de forma temprana es clave para evitar que el problema avance.

Entre las herramientas terapéuticas disponibles se encuentra el implante subcutáneo conocido como pellet, que libera fármacos como disulfiram y actúa como una barrera biológica frente al consumo durante varios meses.

Un estudio publicado en la revista científica Salud Mental analizó el seguimiento de 5.244 pacientes tratados con esta técnica en la región, registrando una tasa de recaída de 2,89% antes de los seis meses.

No obstante, el especialista enfatiza que se trata solo de una herramienta dentro de un tratamiento más amplio.

“Nos gusta explicarlo con una metáfora: el pellet funciona como un bote salvavidas. Ayuda a que el paciente se mantenga a flote, pero la recuperación depende del trabajo personal que realice durante ese tiempo”, explica.

El abordaje terapéutico, señalan los expertos, suele incluir psicoterapia, apoyo familiar, actividad física y tratamiento farmacológico, con el objetivo de tratar tanto el consumo como los factores emocionales y conductuales que lo originan.

En un contexto donde el alcohol forma parte de múltiples espacios sociales, reconocer a tiempo el patrón del “bebedor de fin de semana” se vuelve una herramienta clave de prevención. Identificar esta forma de consumo puede marcar la diferencia entre una conducta normalizada y un problema que, sin intervención oportuna, puede profundizarse.