Mepco, sala cuna, bonos, licencias falsas y tributos marcan principales temas de 1.500 indicaciones

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará este martes una tensa maratón legislativa desde las 15:00 horas: la discusión en particular del proyecto de ley miscelánea con la tramitación inédita de cerca de 1.500 indicaciones, cuya cifra definitiva sigue en aumento, mientras la secretaría termina de contabilizar el masivo ingreso de enmiendas. Así, el oficialismo y la oposición se alistan para la batalla legislativa más extraña desde el regreso de la democracia.

En el bloque de izquierda, las bancadas del PS, FA, PC, PPD y PL presentaron 10 indicaciones transversales bajo el lema “Chile merece crecer para todos”. Además, cada colectividad ingresó propuestas adicionales de forma independiente: el PC lidera la cifra con 170 enmiendas de la bancada, a las que se suman cerca de 300 indicaciones individuales de sus diputados.

El Frente Amplio (FA) registró alrededor de 55 propuestas propias, mientras que el Partido Socialista (PS) ingresó cerca de 20. Por su parte, la bancada PPD-Independientes formalizó entre 24 y 29 indicaciones.

Fuera de este bloque, la DC y la FRVS presentaron otras 102 indicaciones. Asimismo, el PDG fue uno de los más activos, registrando, al cierre de esta edición, 152 propuestas.

En contraste, los sectores de derecha e independientes presentaron cifras mínimas. La UDI ingresó solo 2 enmiendas, mientras que la bancada de Republicanos registró 1 sola indicación referida a licencias médicas.

Finalmente, el Partido Nacional Libertario (PNL) y Renovación Nacional (como bancada) informaron que decidieron presentar 0 indicaciones en esta etapa de la Comisión de Hacienda, pero algunos de sus parlamentarios sí lo hicieron.

Oposición dividida entre debatir y dilatar

Para algunos sectores de la oposición, la apuesta es demorar la tramitación. No obstante, la comisión esta compuesta por ocho parlamentarios oficialistas y cinco de oposición, por lo cual el rechazo de las indicaciones, aunque lento, podría ser un trámite.

Según explican abogados de la Corporación, muchas de las indicaciones sociales (como el Bono Familiar de $100.000, el subsidio al pie de la vivienda o la devolución del IVA) implican gasto fiscal o modificaciones tributarias, por lo que son de facultad exclusiva del Presidente de la República.

Ello implica que, si se declaran inadmisibles por la Comisión de Hacienda, no llegarían a ser discutidas en el fondo y se “irán al agua” sin entrar en el “documento que compara el texto original con la propuesta” o “comparado” final de la votación.

El presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, ha sugerido que podría utilizar un mecanismo para declarar la inadmisibilidad de múltiples propuestas en un solo acto para agilizar el despacho, lo cual es punto de tensión en el bloque opositor.

El legislador deslizó que, ante el volumen de enmiendas, usaría las facultades reglamentarias para agrupar votaciones por temas o guarismos y así evitar dilaciones.

En ese escenario, el diputado Carlos Bianchi (IND) advirtió que declarar todo inadmisible en un solo acto impide el ejercicio de “colegislar” y provoca un daño profundo a la convivencia nacional.

Otros advierten que, de caerse las propuestas introducidas de apoyo directo, el alivio para las familias quedaría reducido a una “mera expectativa” basada en la reactivación económica de largo plazo, eliminando las ayudas inmediatas para el costo de la vida.

Romero ha diseñado un calendario de trabajo que contempla extender la sesión de este martes hasta la medianoche. Para el miércoles, la planificación estipula retomar el debate desde las primeras horas de la mañana y “hasta total despacho”, con el objetivo de cumplir con la suma urgencia impuesta por el Ejecutivo.

El tsunami de la oposición: un abanico de demandas sociales

El bloque transversal de izquierda, integrado por el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD y el Partido Liberal, acordó diez medidas fundamentales bajo la consigna “Chile merece crecer para todos”. Este grupo exige la devolución del IVA en la canasta básica de alimentos, medicamentos y servicios críticos (luz, agua y gas) para el 60% más vulnerable de la población.

En la misma línea, el Partido de la Gente (PDG), liderado por Franco Parisi, ha presentado 152 indicaciones. Su apoyo está condicionado a la devolución del IVA en pañales para niños y adultos mayores, utilizando la Cuenta RUT como mecanismo de transferencia directa. Además, defienden la permanencia de los beneficios del Sence para la minería, argumentando que la capacitación es vital para la movilidad social en regiones.

Alivio financiero, CAE y vivienda

El debate sobre el endeudamiento de la clase media será otro de los puntos más álgidos de la discusión. Las bancadas opositoras impulsan con fuerza el “Derecho al Olvido Financiero” o “Chao DICOM” para limpiar los antecedentes de quienes arrastran deudas antiguas.

Respecto a la educación, el Frente Amplio y el PC buscan la condonación de deudas educativas (CAE) y facilidades de pago a través de la Tesorería General de la República para los deudores del sistema actual.

En materia de vivienda, las propuestas son variadas. Mientras la UDI pide incluir bodegas y estacionamientos dentro de la definición de vivienda única para beneficios tributarios, el bloque transversal solicita un subsidio directo al “pie” para la primera casa y el fortalecimiento del Fogaes para facilitar créditos hipotecarios.

Por su parte, el PDG propone que el 19% de IVA pagado al comprar una vivienda se devuelva directamente al comprador y no a la empresa constructora.

Inversión, Mepco e inteligencia artificial

La reactivación económica también se jugará en los detalles técnicos. La oposición propone una tasa fija del 12,5% para pymes, a fin de otorgar certeza jurídica a largo plazo. Además, el PPD busca frenar los “bencinazos”, modificando el Mepco para que las alzas no superen los $30 cada 21 días.

El proyecto misceláneo ha servido de plataforma para temas emergentes, como la regulación de la inteligencia artificial. Una indicación específica busca limitar la “minería de datos”, prohibiendo que empresas de IA utilicen obras de autores sin permiso, salvo para fines científicos sin lucro.

Asimismo, se han presentado enmiendas para el resguardo de la pesca artesanal y para eliminar las compensaciones económicas a empresas cuyos permisos sean rechazados por tribunales ambientales.