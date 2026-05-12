Valdivia: fecas de roedores y 57 niños sin clases

Días de sol, sí. Pero las lluvias de la semana pasada dejaron algo más que techos dañados y goteras: en la isla Mancera cedió parte del muro interior del Castillo San Pedro de Alcántara, comprometiendo entre ocho y diez metros cúbicos de ladrillo original de una construcción histórica de la bahía de Corral.

El municipio dice que desde mayo de 2025 viene pidiendo a Bienes Nacionales la concesión de uso de los fuertes de Mancera, Corral y Amargos para poder ejecutar mantenciones directas. Incluso, pocos días antes del colapso, había solicitado apoyo para agilizar las autorizaciones ante el Consejo de Monumentos Nacionales y reparar los soportes del muro que terminó cediendo.

Con ese derrumbe patrimonial de fondo, vamos a lo de esta semana:

La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento de la Escuela Rural Bonifacio tras detectar fecas de roedores en salas y bodega . El conflicto partió con una toma de apoderados y dejó a 57 estudiantes sin clases presenciales . El petitorio suma infraestructura, hacinamiento, fosas sépticas expuestas y falta de profesores . Además, según acusan los apoderados, 7° y 8° básico no tendrían reconocimiento oficial del Mineduc .

tras detectar . El conflicto partió con una toma de apoderados y dejó a . El petitorio suma . Además, según acusan los apoderados, . La Municipalidad de Valdivia ofició a la ministra May Chomalí por un retraso de más de $ 2.300 millones para Atención Primaria. Los convenios afectados incluyen APS Universal, Resolutividad, Salud Bucal y Fondo de Farmacias . Carla Amtmann viajará a Santiago junto a Iván Flores y Matías Fernández para pedir plazos de regularización.

por un retraso de más de para Atención Primaria. Los convenios afectados incluyen . Carla Amtmann viajará a Santiago junto a y para pedir plazos de regularización. Tres alzas en una semana , Suralis subirá 5% las cuentas de agua desde septiembre para sus clientes de Los Ríos y Los Lagos . La CNE proyecta para Valdivia un alza de 16,3% en la tarifa eléctrica desde julio. Y los colectivos 50 y 55 tendrán nuevas tarifas desde el 16 de mayo , con la 55 cobrando hasta $ 1.200 en la madrugada.

, Suralis subirá las cuentas de agua desde septiembre para sus clientes de . La CNE proyecta para Valdivia un alza de en la tarifa eléctrica desde julio. Y los colectivos tendrán nuevas tarifas desde el , con la 55 cobrando hasta en la madrugada. Por primera vez en la historia del sindicato, 44 trabajadores de The Nature Conservancy Chile (TNC Chile) están en huelga legal desde el 28 de abril . Rechazaron con un 92% la última oferta y piden reajuste al IPC, carrera funcionaria y mayor transparencia laboral . En paralelo, Corral acusa a TNC Chile de adeudar $ 120 millones en patente municipal.

(TNC Chile) están en huelga legal desde el . Rechazaron con un la última oferta y piden . En paralelo, Corral acusa a TNC Chile de adeudar en patente municipal. El Programa Acciona inició su ciclo 2026 con una novedad: por primera vez suma 10 proyectos artísticos en jardines infantiles. Este año contempla 17 artistas educadores, 36 proyectos y 22 establecimientos de 12 comunas. La activación coincidió con la Semana de la Educación Artística, dedicada a “Paisajes afectivos”.

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Fecas de roedores, obras trabadas y 57 niños sin clases en Bonifacio

El viernes, los fiscalizadores de la Seremi de Salud entraron a la Escuela Rural Bonifacio, en la costa de Valdivia, y lo que vieron bastó para clausurar el establecimiento: fecas de roedores en algunas salas y en la misma bodega que los apoderados venían pidiendo retirar desde hace semanas. Esta semana, los 57 estudiantes de básica que llegan cada mañana desde San Ignacio, Curiñanco, Las Minas, Los Pellines, Pilolcura y Bonifacio se quedaron sin clases presenciales.

La imagen sanitaria fue la más dura, pero no la única en la lista de los apoderados. El petitorio de diez puntos suma deterioro de infraestructura, hacinamiento en salas, fosas sépticas expuestas y falta de profesores. También un dato administrativo sensible, según acusan los apoderados: la construcción habilitada hace cuatro años para 7° y 8° básico aún no tendría reconocimiento oficial del Mineduc, lo que impediría que llegue la subvención por esos niveles.

Una vez conocida la decisión de la Seremi, la pelota empezó a rebotar: el SLEP Valdivia, que asumió la educación pública en enero de 2025 tras el traspaso desde los municipios, ha sostenido que no puede intervenir las obras inconclusas porque la Municipalidad de Valdivia no ha finalizado los contratos ni liquidado las garantías con la empresa ejecutora. Por eso, el Centro General de Padres, presidido por Claudio Gutiérrez, ofició a la alcaldesa Carla Amtmann y al Departamento de Obras pidiendo cerrar administrativamente esos proyectos. Desde el municipio, en cambio, descartan que existan trámites pendientes de su parte.

La Seremi abrió un sumario y dio diez días para descargos. La clausura se mantendrá hasta que se subsanen las observaciones.

Consultado por Aquí Los Ríos, el SLEP informó que el miércoles fue a Bonifacio y alcanzó acuerdos en infraestructura y aspectos técnico-pedagógicos, cuya respuesta entregará en los próximos días. También señaló que había controles de plagas recientes, el 7 de abril y el 4 de mayo, este último cuatro días antes de la clausura.

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Valdivia acusa al Minsal por $ 2.300 millones que no llegan a los consultorios

La Municipalidad de Valdivia ofició esta semana a la ministra de Salud, May Chomalí, por un retraso que ya supera los $ 2.300 millones en recursos comprometidos para la Atención Primaria. Se trata de la primera cuota de varios convenios suscritos con el Servicio de Salud Los Ríos: APS Universal, Resolutividad, Estrategia de Salud Bucal y Fondo de Farmacias.

Detrás de esos nombres hay cosas concretas: el Fofar es el programa que asegura la entrega de medicamentos a pacientes con hipertensión, diabetes y dislipidemia. La APS Universal es la promesa de que cualquier vecino acceda a la atención primaria sin importar su sistema previsional. Sin esos recursos llegando a tiempo, los consultorios siguen funcionando, pero con la caja municipal cubriendo lo que debería traspasar el nivel central.

“Estos son más de $ 2.300 millones que hemos tenido que ir cubriendo con recursos municipales, que en un contexto obviamente complejo en términos presupuestarios se hace aún más difícil”, planteó al Diario de Valdivia la alcaldesa Carla Amtmann al anunciar el oficio. La próxima semana viajará a Santiago junto al senador Iván Flores y el diputado Matías Fernández en busca de respuestas: estado de tramitación, plazos ciertos y cronograma de regularización.

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Ya no es solo la luz: también suben el agua y los pasajes

El costo de vivir en Los Ríos viene recibiendo varias señales en pocos días. La primera vino por el agua. La Superintendencia de Servicios Sanitarios y Suralis cerraron un acuerdo tarifario para el quinquenio 2026-2031 que considera un alza de 5% en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a partir de septiembre. El ajuste alcanzará a unos 255 mil hogares en 31 comunas de Los Ríos y Los Lagos. En fácil: una cuenta de $20.000 pasará a $21.000.

La segunda, como ya hemos contado en este newsletter, vino por la luz. El informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía proyecta para Valdivia un alza de 16,3% en la tarifa eléctrica desde julio, muy por encima del promedio nacional cercano al 2,4%. La cifra todavía depende del informe definitivo y del decreto respectivo, pero el seremi de Energía Los Ríos, Juan Manuel Taladriz, ya confirmó que el ajuste entrará en vigencia este invierno. Las explicaciones apuntan a una combinación de deudas acumuladas del sistema, además de costos de generación y problemas de transmisión que golpean con más fuerza al sur.

La tercera vino por el transporte. En Valdivia, las líneas de colectivos 50 y 55 anunciaron nuevas tarifas desde el 16 de mayo. La 50 tendrá tarifa única de $ 1.000 a toda hora. La 55 mantendrá $ 800 entre las 06:00 y las 22:00, cobrará $ 1.000 entre las 22:01 y la medianoche, y $ 1.200 entre la medianoche y las 06:00. El representante legal de ambas líneas, Bolívar Obando, atribuyó el alza al precio de la bencina y los repuestos, y de paso aprovechó de criticar el subsidio estatal: “El subsidio es una porquería que no sirve para nada”.

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TNC: la reserva modelo que hoy enfrenta huelga y deuda municipal

The Nature Conservancy Chile (TNC Chile) es una de las organizaciones ambientalistas más grandes del mundo. En Chile administra la Reserva Costera Valdiviana, más de 50 mil hectáreas de bosque templado lluvioso, alerces y biodiversidad de la cordillera de la Costa. Es uno de los emblemas internacionales de la conservación privada en el país. Esta semana, sin embargo, fue noticia por dos conflictos menos verdes.

El primero es laboral. Los trabajadores de TNC Chile, agrupados en el sindicato, están en huelga legal desde el 28 de abril, tras rechazar con un 92% de los votos la última oferta de la empresa en una negociación colectiva iniciada el 3 de marzo. El petitorio tiene tres puntos: reajustabilidad salarial al IPC, desbloqueo de la carrera funcionaria y mayor equidad y transparencia laboral. Es la primera huelga legal en la historia del sindicato. El epicentro simbólico está en la Reserva Costera Valdiviana, donde el presidente del sindicato, Erwin Ovando, guardaparque histórico que trabaja allí desde su creación, sostiene que de los 14 trabajadores de la reserva, 13 están sindicalizados.

“La movilización sigue, la huelga sigue”, dice Ovando en conversación con Aquí Los Ríos. La Dirección del Trabajo citó a una mediación voluntaria que TNC Chile aceptó, fijándose una primera reunión para este martes. Hasta ahora la organización ha mantenido su posición por correo, en tanto que el sindicato llegará a la cita con un ajuste de propuestas para negociar.

El segundo conflicto es municipal. La Municipalidad de Corral sostiene que los dueños de la reserva adeudan cerca de $ 120 millones en patente municipal. El alcalde Claudio González explica que el problema se originó cuando, en 2023, TNC Chile modificó su capital declarado: de poco más de $ 7 millones en Corral a más de $9 mil millones, considerando la empresa completa, presente en distintas regiones. En 2018, al cambiar su domicilio comercial desde Santiago hasta Corral, había declarado como giro principal la “explotación de bosque y servicios de forestación”, y después lo modificó al de “venta de materia prima”. La discusión sobre el giro y una eventual exención fue llevada a Contraloría.

TNC Chile ha destacado históricamente por su trabajo con comunidades costeras, sindicatos de pescadores y comunidades indígenas, y ha impulsado hitos valorados en el territorio, como la donación de terrenos para la futura caleta artesanal de Huiro.

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Primera infancia entra al programa Acciona en Los Ríos

La Semana de la Educación Artística partió este lunes en Los Ríos con una idea menos solemne de lo que suena: mirar la escuela como un lugar de memorias, emociones y experiencias. El concepto se llama “Paisajes afectivos”, y este año también llegará a jardines infantiles.

La novedad es que el ciclo 2026 del Programa Acciona incorpora 10 proyectos artísticos dirigidos a párvulos, una línea inédita para el programa en la región. En total, el ciclo contempla 17 artistas educadores desarrollando 36 proyectos en 22 establecimientos de 12 comunas de Los Ríos.

“Esta es una demanda que surge de la comunidad artística sobre cómo abordamos el arte en la primera infancia. Por lo tanto, estamos dando un hito a nivel regional de poder desarrollar proyectos de artes en jardines infantiles”, explica Jessica Navarro, encargada de Educación Artística de la Seremi de las Culturas. La coordinación pedagógica regional está a cargo de Francisca Fuentes.

Acciona es impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y desde 2025 se ejecuta mediante un convenio birregional con la Universidad de Los Lagos. Entre las novedades anunciadas también figura un seminario sobre asistencias técnicas, mediaciones y enfoques pedagógicos del programa, además de una actividad de la SEA llamada “Paisajes afectivos de nuestra escuela”, que trabaja memorias, emociones y experiencias escolares como insumos para el diagnóstico territorial y emocional en comunidades educativas.

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