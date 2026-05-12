Ministro Alvarado pide “seriedad” tras ingreso de “tsunami” de indicaciones a Ley Miscelánea

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuestionó el masivo ingreso de indicaciones a la Ley Miscelánea impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y acusó una maniobra dilatoria por parte de sectores del Parlamento.

Las declaraciones se producen luego de una extensa jornada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios debieron comenzar a procesar cerca de 1.500 indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción y reactivación económica del Ejecutivo.

Inicialmente, el plazo para presentar enmiendas vencía al mediodía del lunes, aunque posteriormente se aclaró que estas podían seguir ingresándose hasta el momento mismo de las votaciones. En ese contexto, asesores parlamentarios y diputados estimaban que el número final podría superar las 1.700 indicaciones.

El escenario fue calificado por distintos actores políticos como un verdadero “tsunami” legislativo. En conversación con radio Pauta, Alvarado aseguró que la situación le parece “extraña”.

“Es extraña porque un proyecto que tiene cuarenta y tantos artículos, y que se le presenten 1.500 indicaciones, a mí la lógica me dice que algún problema hay”, sostuvo.

El secretario de Estado acusó además una intención deliberada de retrasar la tramitación. “Claramente aquí hay una acción deliberada, dilatoria”, afirmó.

En esa línea, el ministro apeló directamente a la responsabilidad parlamentaria. “Yo fui parlamentario, y siento que uno tiene que tener cierto grado de seriedad en las cosas que presenta”, señaló.

Alvarado incluso puso en duda el contenido de gran parte de las enmiendas. “Me atrevería a apostar que gran parte de las indicaciones no dicen relación con el fondo del proyecto”, sostuvo. A juicio del titular de Interior, muchas corresponderían únicamente a observaciones de forma o a puntos políticos ya conocidos.

El ministro también aseguró que detrás de la ofensiva legislativa existiría un intento de extender artificialmente la discusión del proyecto. “Los parlamentarios estarían intentando que los plazos que tiene establecido el gobierno, con las urgencias del proyecto, se vayan prolongando”, afirmó.

Pese al complejo escenario, Alvarado sostuvo que el Ejecutivo mantendrá el calendario legislativo previsto. “Las urgencias hay que cumplirlas”, señaló.

En consecuencia, planteó que la Comisión de Hacienda deberá sesionar las veces que sea necesario para cumplir con los plazos. “Si están tan activos los parlamentarios, no pueden dejar las indicaciones y después ignorarlas. Bueno, que las vayan a defender y si hay que estar día y noche trabajando, que lo hagan”, concluyó.