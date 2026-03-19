Ranita de Darwin: Contraloría aprueba plan para proteger especie en peligro

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile logró avanzar en la protección de la ranita de Darwin luego de que la Contraloría General de la República de Chile tomara razón del decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE), instrumento clave para su resguardo.

El organismo contralor informó la toma de razón del decreto N.º 38, que establece el Plan RECOGE para las especies Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum, ambas nativas de Chile y actualmente en categorías de alto riesgo.

La ministra Francisca Toledo, expresó que “luego de una exhaustiva revisión de este instrumento reingresamos a Contralo-ría el decreto del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin, el ya fue tomado de razón por este organismo. Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena, pero que están en estado de En Peligro y En Peligro crítico, respectivamente, por la pérdida de su hábitat, y por los impactos del cambio climático”.

La autoridad agregó que “como Ministerio del Medio Ambiente seguiremos trabajando de manera firme y transparente para contar con los mejores instrumentos que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible para el país”.

Qué contempla el plan RECOGE

El plan tiene como objetivo principal proteger y recuperar las poblaciones de estas especies, enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat, enfermedades, incendios forestales y la presencia de especies exóticas invasoras.

Para ello, considera 11 líneas de acción que abarcan la protección de sitios reproductivos, la restauración ecológica, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional.

Entre sus metas también se encuentra redescubrir una población viable de la ranita de Darwin del norte y ampliar el área de ocupación de estas especies, con el fin de mejorar su estado de conservación.

Las ranitas de Darwin se encuentran entre las especies más amenazadas de la biodiversidad chilena. Factores como el cambio climático, la degradación de su entorno natural y enfermedades han impactado directamente su supervivencia.

El plan busca precisamente reducir estos riesgos mediante acciones coordinadas que permitan asegurar su preservación a largo plazo.

Coordinación institucional para su protección

El seguimiento de la implementación del plan estará a cargo de un grupo integrado por diversas instituciones, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago y la Asociación Ranita de Darwin.

En paralelo, la cartera ambiental continúa revisando otros decretos retirados previamente de Contraloría, cuyo reingreso no tiene un plazo definido debido a su complejidad.

Con la aprobación del plan RECOGE, el país da un paso relevante en la protección de una especie emblemática y única, cuyo futuro dependerá de la implementación efectiva de estas medidas.