Nuevo gabinete “ajustado” intenta ordenar el relato tras remezón en La Moneda

Los primeros minutos del gabinete reconfigurado de José Antonio Kast llegaron con tono de continuidad más que de ruptura. Tras el ajuste que sacó a Trinidad Steinert y Mara Sedini, las autoridades reasignadas salieron a escena con un mensaje común: orden, urgencia y un Ejecutivo que —según dijeron— se mantiene “en evaluación permanente”.

El nuevo biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), fue el primero en marcar el tono. Definió el “ajuste” como parte de un “gobierno de emergencia” que toma decisiones en función de evaluación constante y pidió leer el cambio como una señal de gestión más que de crisis. Con un discurso medido, aseguró asumir “con tranquilidad, energía y convicción”, pero dejó claro que el foco será instalar relato y explicación: que la ciudadanía “entienda las razones” detrás del rumbo del Ejecutivo.

Alvarado insistió en que el objetivo es único y conocido: bienestar ciudadano. Pero al mismo tiempo anticipó que el camino no será sencillo. “Siempre existen obstáculos”, dijo, en una frase que suena más a advertencia de desgaste que a promesa de control. También abrió la puerta a una de las tensiones clásicas de todo inicio de gobierno: la relación con la oposición, a la que llamó a ser parte de la construcción del país, en un tono que mezcla invitación y necesidad política.

Desde el nuevo eje de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange —sin militancia en partidos— optó por un mensaje más técnico, casi de continuidad administrativa. Defendió la integración de ambas carteras como una “sinergia” natural y prometió orden operativo más que giros políticos. En su intervención también dedicó palabras a su antecesor, Martín Arrau, destacando su despliegue y prolijidad en la instalación de equipos.

Arrau, militante del Partido Republicano, en tanto, apareció como uno de los rostros más duros del nuevo diseño. Ahora a cargo de Seguridad, definió el escenario como “profundo, extenso y complejo”, y enmarcó su tarea en una lógica casi de misión prioritaria del Estado. Su discurso apuntó directo al eje del conflicto: víctimas, delito y crimen organizado, con énfasis en una ofensiva que promete dedicación exclusiva. El propio ministro aseguró que esa será su única función desde ahora, reforzando la señal de concentración total en la crisis que gatilló el cambio de gabinete.

En conjunto, las primeras declaraciones del nuevo equipo dejan una lectura común: el Gobierno intenta cerrar el capítulo del remezón instalando la idea de “ajuste necesario” más que de crisis. Pero entre líneas, el énfasis en emergencia, evaluación permanente y obstáculos por delante también deja ver un arranque que sigue lejos de la calma que La Moneda intenta proyectar tras su primer gran reordenamiento.

El Gobierno, según las vocerías y el uso reiterado en las declaraciones recogidas, opta por describir el cambio ministerial como un “ajuste” de gabinete, enmarcándolo como una decisión de gestión dentro de un proceso de evaluación permanente más que como una crisis.