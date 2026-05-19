“No era lo que tenía pensado”: Presidente Kast confirma ajuste fuera de guion en su gabinete

69 días le bastaron al gobierno de José Antonio Kast para enfrentar su primer cambio de gabinete. Desde el Salón Montt Varas de La Moneda, el Mandatario oficializó este martes la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini, en un ajuste marcado por la crisis política y comunicacional que abrió el cuestionado plan de seguridad del Ejecutivo.

Y aunque Kast intentó mostrar control y orden, terminó reconociendo algo poco habitual para un Presidente que recién comienza su mandato: el cambio llegó antes de lo esperado.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”, admitió el Mandatario, justificando la decisión en el “sentido de urgencia” que enfrenta el país y en la necesidad de responder a las demandas ciudadanas en seguridad.

El ajuste terminó golpeando justamente a dos de las ministras más expuestas y cuestionadas del gabinete. Steinert dejó Seguridad tras apenas dos meses en el cargo y después de varios días de polémica por las dudas instaladas sobre la existencia, contenido y formalización del plan de seguridad. Sedini, en tanto, salió luego de una compleja instalación como vocera y tras acumular varios flancos comunicacionales en las primeras semanas del gobierno.

Pese a eso, Kast dedicó extensos elogios a ambas exministras. Sobre Steinert, sostuvo que asumió “uno de los desafíos más complejos y urgentes” del país y afirmó que enfrentó la tarea “con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar”.

Con Sedini el tono fue todavía más personal. “Estuvimos juntos desde la campaña”, recordó Kast, destacando que le tocó ser “el rostro de decisiones impopulares” y enfrentar situaciones “muy injustas”. Incluso la describió como alguien que estuvo “literalmente al pie del cañón”.

Pero más allá de las palabras de despedida, el mensaje político de fondo fue otro: La Moneda asume que el arranque del gobierno abrió más ruido del esperado y que el diseño original necesitaba ajustes rápidos.

“No estamos para la pelea chica. Es indispensable ordenar la casa”, afirmó Kast, insistiendo además en que “no hay soluciones mágicas” y que los resultados en seguridad requieren tiempo.

El primer cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia

El movimiento además dejó un dato político poco favorable para Palacio. Con apenas 69 días desde el cambio de mando, el ajuste de Kast se convirtió en el primer cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, superando incluso al primer gobierno de Michelle Bachelet, que había realizado modificaciones ministeriales tras 126 días en medio de la “revolución pingüina”.

En el rediseño presentado este martes, Martín Arrau asumió Seguridad Pública, mientras Claudio Alvarado quedó como biministro entre Interior y Segegob. Además, Louis de Grange pasó a concentrar Transportes y Obras Públicas.

El problema para Palacio es que el primer gran remezón del gobierno llegó precisamente en el área donde Kast había prometido resultados rápidos, control político y cero improvisación.