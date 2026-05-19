Primer cambio de gabinete de Kast: Salen Steinert y Sedini, se crean biministros y Arrau a Seguridad

El gobierno de José Antonio Kast concretará este martes su primer cambio de gabinete, marcado por la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en medio del desgaste político y comunicacional que dejó la crisis por el cuestionado plan de seguridad del Ejecutivo.

Durante la tarde, Kast comunicó los cambios a dirigentes oficialistas mientras en Palacio comenzaron los preparativos para una ceremonia programada para las 20 horas. Steinert llegó a La Moneda tras actividades en el Congreso y sostuvo una reunión con el Mandatario que terminó sellando su salida, justo cuando la oposición afinaba una interpelación en su contra por las dudas sobre la estrategia de seguridad del Gobierno.

La ministra alcanzó a permanecer apenas dos meses en el cargo y quedó debilitada tras varios días de explicaciones cruzadas sobre la existencia y formalización del plan de seguridad, polémica que obligó al Ejecutivo a salir reiteradamente a aclarar el estado del documento y sus medidas concretas.

Esta misma jornada, la vocera Mara Sedini había defendido públicamente a Steinert durante la mañana y acusó a la oposición de usar la seguridad para hacer un “gallito político” contra el Gobierno. No obstante, horas más tarde, la propia Sedini también terminaría pagando costos políticos con su salida del gabinete.

El ajuste incluirá además una reorganización interna del gabinete. Según versiones oficialistas, Claudio Alvarado asumiría un rol de biministro entre Interior y Segegob, mientras Martín Arrau llegaría a Seguridad y Louis de Grange pasaría a encabezar Transportes y Obras Públicas.

En Palacio, el movimiento ya es leído como el primer gran remezón político del gobierno de Kast, precisamente en el área donde el Ejecutivo había prometido mayor control y resultados rápidos.