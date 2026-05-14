Tendencias de la temporada: Cómo renovar tu cocina y otros espacios con las oportunidades de Cyber

Planificar una renovación en casa exige encontrar el equilibrio preciso entre funcionalidad técnica y expresión estética, lo que aplica también cuando se quieren integrar nuevos elementos de diseño. Las corrientes actuales apuntan a crear atmósferas personalizadas, con toques de naturaleza, además de la inspiración en materiales como el metal y la madera, lo que puedes incorporar en tu baño y cocina.

En la próxima edición del Cyber, tendrás la oportunidad de acceder a los productos y materiales de alta calidad de MK si quieres adoptar nuevos estilos y diseñar ambientes que sientas auténticos.

Estética natural: el retorno a las texturas de piedra

Uno de los estilos que domina esta temporada es el diseño de inspiración orgánica, donde los materiales buscan replicar la honestidad y la fuerza de la naturaleza. Los revestimientos que se inspiran en piedras volcánicas, mármoles y granitos son protagonistas, permitiéndote crear ambientes que transmiten calma y solidez. Al integrar estas texturas en tu cocina o baño, puedes conseguir una atmósfera sofisticada que no pasa de moda.

Para potenciar este efecto, revisa las ofertas del Cyber para optar por porcelanatos de gran formato, ya que, al ser piezas de dimensiones extendidas, se reducen las uniones visuales, permitiendo que las vetas y matices de la piedra luzcan de forma continua. Esto no solo mejora la estética de tu hogar, sino que hace que la limpieza sea mucho más simple.

Grifería de autor: el detalle que define tu estilo

La grifería ha dejado de ser un elemento básico para convertirse en un accesorio de diseño que define la personalidad de tu cocina o baño. En 2026 se aleja del brillo tradicional para dar paso a acabados que aportan carácter:

Tonos mate y cepillados: los acabados en negro mate u oro cepillado funcionan como un acento decorativo que rompe la monotonía, aportando sofisticación a tu lavaplatos o a tu lavamanos.

Ergonomía y movimiento: más allá del color, actualmente se apuesta por griferías con cuellos flexibles o duchas extraíbles. Además de su apariencia moderna, esto facilita tareas cotidianas, como lavar objetos grandes o llegar a cada rincón del lavaplatos en un movimiento fluido y natural.

La idea es crear ambientes estéticos, sin perder la funcionalidad.

La calidez de los materiales orgánicos

El diseño de interiores hoy busca transformar la casa en un refugio de bienestar. Esto se traduce en la combinación de texturas que antes parecían opuestas: la frialdad del metal con la calidez de la madera.

Gracias a la tecnología de los revestimientos modernos, puedes llevar esa apariencia a zonas húmedas como el baño, obteniendo un ambiente acogedor sin preocuparte por el mantenimiento que requiere la madera natural.

Planifica tus compras del Cyber estratégicamente

Para que tu proyecto sea un éxito, es fundamental elegir materiales que no solo sigan una tendencia, sino que ofrezcan una solución técnica a largo plazo. Optar por productos de alta calidad permite que tu inversión mantenga su apariencia y su valor frente al desgaste diario.

La ventana de oportunidad que ofrece el Cyber de MK permite acceder a los productos de este referente de vanguardia en el mercado chileno, con acceso a marcas internacionales líderes, que permiten obtener resultados de alto estándar dentro de un presupuesto eficiente.