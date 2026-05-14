Boric admite fallas de lectura política y pide al progresismo “sanar heridas”

El expresidente Gabriel Boric reapareció en una actividad pública en el país con una autocrítica al inicio de su gobierno y al proceso constituyente. En la presentación del libro “La política se metió conmigo”, sobre la exministra Carolina Tohá, el frenteamplista afirmó que su administración no interpretó adecuadamente las advertencias que venían desde la ciudadanía.

La intervención se realizó en la Universidad de Chile, durante el lanzamiento del texto escrito por el periodista Daniel Hopenhayn. Allí, Boric destacó la trayectoria de Tohá, su irrupción generacional en la política y las dificultades que enfrentó como mujer en ese espacio.

En ese contexto, el exmandatario sostuvo que “el rol de la política es resolver los problemas de la mayoría de la gente” y añadió que esa tarea “no es neutral”. Luego profundizó en los errores de lectura del gobierno que encabezó.

“Nosotros ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento del año 2021, en donde ya no teníamos esa mayoría”, señaló. A renglón seguido, asumió responsabilidad directa: dijo que esa señal “no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio” y agregó que él fue “el principal responsable de aquello”.

Boric también extendió la crítica al proceso constituyente, al señalar que tampoco se interpretaron correctamente “los cambios o las advertencias que estaba dando la sociedad”.

En clave de futuro, llamó a los sectores progresistas de la oposición a salir de la lógica de redes sociales y de la confrontación inmediata. “Salgamos de la discusión por Twitter, de la cuña rápida, de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario y conversemos”, planteó.

El expresidente afirmó además que el progresismo debe recomponer sus relaciones tras la derrota electoral. “Tenemos que sanar esas heridas”, dijo, y sostuvo que de esa tarea depende en parte la construcción de un proyecto político futuro.

Boric indicó que ha conversado con actores políticos y sociales de distintas generaciones, aunque reconoció que esos debates todavía no conectan con la sociedad. Su desafío, afirmó, es contribuir a que “un proyecto político progresista de nuevo cuño” vuelva a ser mayoría en Chile.