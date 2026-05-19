Abrigos para invierno: cómo encontrar el equilibrio entre estilo y funcionalidad

Cuando las temperaturas empiezan a bajar, el clóset entra en crisis. No porque falten prendas, sino porque encontrar entre tantos abrigos uno que realmente proteja del frío y además te quede increíble no siempre es tarea fácil. La buena noticia es que hoy tienes más opciones que nunca para lograrlo sin tener que elegir entre una cosa u otra.

Primero lo primero: el material de los abrigos importa más de lo que crees

Antes de enamorarte de un diseño, vale la pena mirar la etiqueta. El material define tanto el nivel de abrigo como la durabilidad de la prenda, y entender esa diferencia puede ahorrarte más de una decepción.

Estos son los materiales más comunes y lo que ofrecen:

La lana es una de las fibras más completas para el frío: abriga bien, transpira y mantiene su forma con el tiempo si se cuida correctamente.

es una de las fibras más completas para el frío: abriga bien, transpira y mantiene su forma con el tiempo si se cuida correctamente. El poliéster es ligero, resistente a la lluvia y se seca muy rápido, lo que lo hace ideal para días con clima variable.

es ligero, resistente a la lluvia y se seca muy rápido, lo que lo hace ideal para días con clima variable. Las mezclas de ambos combinan lo mejor de cada uno: calidez natural con resistencia práctica para el día a día.

Funcionalidad que se nota en los detalles

Un abrigo puede verse perfecto en el colgador pero decepcionar en la calle. Por eso, antes de decidir, conviene fijarse en esos pequeños detalles que hacen la diferencia cuando el frío arrecia o cuando te pilla una llovizna de improviso.

Revisa estos puntos al momento de elegir:

La capucha ajustable protege sin despeinar y da mucha versatilidad para usarla o no según el día.

protege sin despeinar y da mucha versatilidad para usarla o no según el día. Los bolsillos con forro térmico son más útiles de lo que parecen cuando tienes las manos heladas y necesitas guardar el celular.

con forro térmico son más útiles de lo que parecen cuando tienes las manos heladas y necesitas guardar el celular. Las costuras bien reforzadas y los cierres que funcionan sin trabarse son indicadores de que la prenda va a durar más de una temporada.

Cómo construir looks con abrigos sin perder comodidad

Estar abrigada no significa renunciar al estilo. La clave está en combinar bien las prendas y elegir un corte que te favorezca. Por ejemplo, un abrigo largo y recto funciona perfecto con jeans y sweater sin recargar el look.

Si te gusta marcar la cintura, los modelos con cinturón son una gran opción. Para un estilo más relajado, los cortes oversized siguen en tendencia y permiten usar capas cómodamente. Los tonos neutros siempre funcionan, aunque esta temporada también destacan los verdes profundos y los colores tierra.

El clima como punto de partida

Chile tiene climas muy distintos de norte a sur, y eso cambia bastante la ecuación. No es lo mismo vestirse para una mañana fría en Santiago que para una tarde en el sur del país. Saber a qué temperaturas te vas a enfrentar es el primer filtro para elegir bien.

Invertir en un buen nivel de aislamiento térmico no es un capricho: es una decisión práctica que se agradece desde el primer día frío del año. Elegir con criterio desde el principio evita compras apresuradas que terminan acumulando prendas que no convencen del todo.

Un clóset que resiste el paso del tiempo

Elegir bien desde el principio es una forma inteligente de consumir moda. Un buen abrigo, bien cuidado, puede acompañarte durante varios inviernos sin perder funcionalidad. Lavar según las indicaciones, secarlo lejos del calor directo y guardarlo en una percha acolchada son hábitos simples que hacen la diferencia.

Si buscas renovar tu clóset para el frío, explorar opciones de abrigos online te permite comparar estilos y materiales sin salir de casa, y encontrar una prenda que combine con lo que realmente te gusta usar.