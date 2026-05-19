Jóvenes transforman archivos sobre infancia y dictadura en canciones de rap

Trece jóvenes transformaron archivos sobre infancia y dictadura en canciones de rap. El resultado ya está disponible en Spotify bajo el nombre Mala Memoria Freestyle, iniciativa impulsada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto a Balmaceda Arte Joven.

El proyecto convocó durante 2025 a jóvenes entre 12 y 20 años a participar de un proceso creativo y formativo que utilizó el freestyle (improvisación lírica) como herramienta para reflexionar sobre memoria, infancia y derechos humanos.

A través de talleres, charlas magistrales y tutorías, las y los participantes desarrollaron canciones originales a partir de archivos seleccionados de las colecciones del museo, abordando experiencias y vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes durante el periodo de la dictadura militar.

Desde su creación en 2013, Mala Memoria ha explorado distintos lenguajes artísticos como la composición musical, la ilustración, el microdocumental, la narrativa gráfica y la danza. En esta edición, el freestyle fue el eje central del proceso creativo, incorporando herramientas de escritura y composición.

Las y los participantes de esta versión fueron:

Matías Ortiz “Deezer G”

Darien Dureaux “Xplicit”

Javiera Espinosa “Megara”

Damián Urzúa “Dreamer”

Belén Ayala “Sativa Mc”

León Castro “Koda”

Octavio Hinojosa “H.D.H”

Baltazar Aranguren “BTI”

Alan Espinoza “Ears”

Benjamín Llaves “Poetik”

Dan Abraham Rocha “Dan Abraham”

Sebastián Villasmil “Basmiv”

Martín Requena “Destello”

Mala Memoria Freestyle propone nuevas formas de aproximarse a la memoria, abriendo espacios donde las nuevas generaciones reinterpretan los archivos, el pasado y los Derechos Humanos desde sus propias perspectivas.

El álbum ya se encuentra disponible en Spotify. Escúchalo aquí: Mala Memoria Freestyle en Spotify