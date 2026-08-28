Nueva plataforma busca identificar y monitorear varamientos de fauna marina en Chile

Registrar con una fotografía la fauna marina muerta encontrada en una playa puede convertirse en un dato relevante para conocer lo que ocurre en las costas chilenas. Esa es la finalidad de la Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile (REVAM), iniciativa presentada en la desembocadura del río Maipo y que busca generar una base de datos sobre varamientos y eventos de mortalidad de especies marinas a partir de observaciones realizadas por la ciudadanía.

Una red para conocer los varamientos en las costas chilenas

La REVAM está alojada en la plataforma iNaturalist Chile, administrada por el Ministerio del Medio Ambiente, y funciona a partir de los registros que realizan las personas.

El subsecretario José Ignacio Vial explica que “colaborar con esta herramienta de ciencia ciudadana es muy sencillo: solo hay que fotografiar los ejemplares de fauna marina muerta que las personas encuentren en las playas y costas de Chile y subir los registros a la aplicación iNaturalist, ya sea directamente desde el celular o posteriormente desde un computador”.

Chile cuenta con casi 130 especies de aves marinas y más de 50 especies de mamíferos marinos, entre ellos cetáceos como ballenas y delfines, pinnípedos como lobos marinos y focas, además de carnívoros costeros como el chungungo. A esto se suma que cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes pueden ser registradas en aguas nacionales.

Esta biodiversidad está expuesta a distintos riesgos ambientales y de origen humano que pueden generar eventos de mortalidad inusuales. En ese contexto, Vial señaló que estos fenómenos “puede ser estudiados sólo si somos capaces de identificar de manera oportuna los casos de varamientos”.

Ya existen 976 observaciones

Una vez que una persona reporta un animal en la plataforma, la comunidad de iNaturalist valida información relacionada con la especie, como su nombre y si corresponde a un ejemplar adulto o juvenil. También se incorporan las anotaciones que indican que se trata de un animal muerto.

Con este proceso, el registro queda incorporado automáticamente al proyecto.

Hasta la fecha, la Red de Varamientos de Fauna Marina cuenta con 976 observaciones correspondientes a 79 especies distintas, aportadas por 299 observadores ciudadanos.

Entre las especies que acumulan más reportes se encuentran el guanay, el lobo marino común, el piquero, la gaviota dominicana y el yeco, entre otras.

Para Verónica López, gerenta de proyectos de Oykonos, estos registros pueden entregar información sobre distintos fenómenos que afectan al océano.

“Cuando un animal aparece varado en una playa, nos está entregando información sobre lo que está ocurriendo en el océano: puede estar relacionado con enfermedades, capturas incidentales, cambios ambientales o fenómenos climáticos. Por eso, cada registro que realizan las personas en nuestras playas es un aporte fundamental para entender qué está pasando en el mar, conocer el estado de nuestras especies y fortalecer su protección. Invitamos a todos y todas a ser parte de esta iniciativa, registrando tanto a los animales varados como la biodiversidad que habita nuestras costas de Chile”, señala.

¿Para qué sirven estos registros?

Contar con una línea base de los varamientos permite evaluar posibles patrones, identificar zonas donde estos eventos ocurren con mayor frecuencia y determinar cuáles son las especies más afectadas.

La información también busca aportar a la investigación y a la gestión orientada a prevenir daños y proteger a las especies. A ello se suma la posibilidad de disponer de información en tiempo casi real que complemente el trabajo desarrollado por instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Cómo registrar un animal encontrado en la costa

Para participar en la iniciativa es necesario contar con una cuenta en iNaturalist Chile. El registro puede realizarse mediante la aplicación o el sitio web.

Luego, quienes encuentren un ejemplar de fauna marina muerta pueden:

Observar: Fotografiar al animal encontrado en las costas y subir la imagen mediante la aplicación o el sitio web.

Identificar: Indicar en las anotaciones que se trata de un “individuo muerto”. Si la persona no conoce la especie, la aplicación puede sugerir una identificación y la comunidad de iNaturalist puede confirmarla o corregirla.

Contribuir: Las observaciones pasan a formar parte de datos abiertos que pueden ser utilizados por científicos, conservacionistas e investigadores.

Revisar los registros de la Red de Varamientos de Fauna Marina en Chile

Qué hacer si encuentras un animal varado

El llamado de la iniciativa es a evitar intervenir directamente sobre los animales encontrados. Las recomendaciones entregadas son:

No tocar al animal , para prevenir contagios de enfermedades o causarle más estrés.

, para prevenir contagios de enfermedades o causarle más estrés. No intentar regresarlo al mar , ya que moverlo incorrectamente puede empeorar sus lesiones o provocar que se ahogue.

, ya que moverlo incorrectamente puede empeorar sus lesiones o provocar que se ahogue. Mantener distancia y alejar a personas y mascotas del lugar.

y alejar a personas y mascotas del lugar. Avisar a la autoridad, llamando al teléfono de rescate de Sernapesca y entregando información precisa sobre la ubicación.

Así, la nueva red busca convertir observaciones realizadas en las playas del país en información que permita conocer mejor los eventos de mortalidad de fauna marina y aportar a la protección de la biodiversidad costera.