Carabinero de franco muere baleado durante intento de encerrona en Renca
El funcionario fue atacado cuando un grupo de sujetos habría intentado robarle su camioneta. Unidades especializadas de Carabineros desplegaron un amplio operativo en el lugar. [EN DESARROLLO]
Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco murió baleado este jueves durante un intento de encerrona registrado en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar consignada por 24 Horas, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Miraflores y Esmeralda, cerca de un establecimiento educacional.
El uniformado habría sido abordado por un grupo de sujetos que intentó robarle su camioneta. Durante el asalto, los atacantes le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.
Unidades especializadas de Carabineros acordonaron el perímetro y desarrollan diligencias para establecer las circunstancias del crimen e identificar a sus responsables.