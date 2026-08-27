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Carabinero de franco muere baleado durante intento de encerrona en Renca PAÍS imagen referencial

Carabinero de franco muere baleado durante intento de encerrona en Renca

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El funcionario fue atacado cuando un grupo de sujetos habría intentado robarle su camioneta. Unidades especializadas de Carabineros desplegaron un amplio operativo en el lugar. [EN DESARROLLO]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un carabinero de franco murió baleado durante un intento de encerrona en Renca. Según información preliminar, un grupo de sujetos trató de robarle su camioneta en la intersección de Miraflores con Esmeralda. Equipos especializados de Carabineros realizan diligencias en el sector.
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El Mostrador Fuente Preferida

Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco murió baleado este jueves durante un intento de encerrona registrado en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar consignada por 24 Horas, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Miraflores y Esmeralda, cerca de un establecimiento educacional.

El uniformado habría sido abordado por un grupo de sujetos que intentó robarle su camioneta. Durante el asalto, los atacantes le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Unidades especializadas de Carabineros acordonaron el perímetro y desarrollan diligencias para establecer las circunstancias del crimen e identificar a sus responsables.

 

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