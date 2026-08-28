El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública

La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo reabrió interrogantes sobre sus actividades en Chile. Conocido por su trabajo digital para las nuevas derechas, es investigado por la Justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.

Una investigación de Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar reconstruyó sus huellas en el país: encuestas para el Rechazo, servicios digitales ligados al plebiscito constitucional de 2022 y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas. Los antecedentes no acreditan, sin embargo, que haya intervenido en la presidencial de 2025.

Si quieres conocer las huellas de Fernando Cerimedo en nuestro país, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador.