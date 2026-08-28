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El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública Investigación Elaborada por El Mostrador

El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública

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Paulina de Allende-Salazar
Por : Paulina de Allende-Salazar Periodista de investigación - El Mostrador
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La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile. El recorrido llega hasta integrantes del Gobierno y la campaña de 2025, aunque no existen pruebas concluyentes de su intervención en esa elección. Un nuevo capítulo de Punto por Punto.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner el foco sobre sus operaciones en Chile. El Mostrador reconstruyó su relación con Numen, Casa Común, las campañas por el Rechazo y figuras que hoy integran La Moneda. Neuroc negó conocerlo y no existe evidencia concluyente de que el consultor haya intervenido en la presidencial de 2025.
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La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo reabrió interrogantes sobre sus actividades en Chile. Conocido por su trabajo digital para las nuevas derechas, es investigado por la Justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.

Una investigación de Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar reconstruyó sus huellas en el país: encuestas para el Rechazo, servicios digitales ligados al plebiscito constitucional de 2022 y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas. Los antecedentes no acreditan, sin embargo, que haya intervenido en la presidencial de 2025.

Si quieres conocer las huellas de Fernando Cerimedo en nuestro país, revisa este capítulo de Punto por Punto de El Mostrador.

 

 

 

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