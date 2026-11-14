Alcohol y trabajo: cuando basta con decir «no, gracias»

En el asado de fin de año de la empresa, alguien levanta su vaso de bebida para brindar. «¿Ni una copita?», le preguntan. Dice que está bien así, pero alguien insiste. Ahí el brindis deja de ser invitación. Este 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol, vale la pena preguntarnos por qué a veces cuesta tanto aceptar un «no, gracias» a la primera.

Hay otra escena menos visible. A la mañana siguiente, quien bebió en exceso puede tener dificultades para concentrarse o reaccionar a tiempo, incluso cuando el alcohol en su organismo ya está cerca de cero. Un alcotest puede marcar cero y aun así un conductor puede sentirse en malas condiciones para salir a la ruta. ¿Sabe a quién avisar? ¿Hay alguien que pueda relevarlo? Organizar los turnos para que haya tiempo de descansar y prever un reemplazo son formas de cuidar al conductor y a sus pasajeros.

Hablar de alcohol en el trabajo también exige preguntarnos qué apoyo encuentra una persona después de una jornada difícil. En 2025, el cuestionario CEAL-SM/SUSESO identificó riesgo psicosocial medio o alto en el 42,3 % de los centros de salud evaluados, frente al 20,8 % del total. En la red pública, el Ministerio de Salud registró además 10.407 agresiones en 2024. Pensemos en una funcionaria que, tras recibir una amenaza, debe volver al mismo mesón. Su jefatura puede preguntarle en privado cómo está y acordar con ella qué necesita para volver a sentirse segura. Si en esa conversación cuenta que últimamente está tomando para poder dormir o relajarse, merece que la escuchen sin juzgarla y le faciliten acceso a orientación confidencial.

Si un control detecta alcohol antes de una tarea de riesgo, lo primero es evitar que alguien resulte herido. Luego corresponde conversar en privado y, si hace falta, facilitar una evaluación clínica. Si la persona requiere tratamiento, ajustar sus turnos para que pueda asistir a los controles es una medida concreta. Quien esté preocupado por su consumo o por el de alguien cercano también puede llamar al 1412 de SENDA, que ofrece orientación gratuita y confidencial las 24 horas.

Y para el próximo asado de la empresa, hay algo que todos podemos hacer. Pongamos buenas opciones sin alcohol sobre la mesa y, cuando alguien levante su vaso de bebida, brindemos sin pedirle explicaciones.