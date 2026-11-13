Rodrigo Durán por caso Nvidia: “Revela cuán frágil es el liderazgo tecnológico de EEUU”

La salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia, en medio de una controversia por relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje vinculadas a China, abrió interrogantes sobre las consecuencias que el caso podría tener para la industria tecnológica estadounidense y la competencia global por el desarrollo de la inteligencia artificial.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y director ejecutivo del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, abordó las implicancias del episodio y advirtió que su relevancia trasciende la situación personal del fundador de Nvidia.

Según los antecedentes expuestos durante la entrevista, Huang dejó la dirección ejecutiva de la compañía en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, quien enfrenta sospechas de haber realizado actividades de espionaje para China.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si la mujer habría enviado chips u otros dispositivos tecnológicos avanzados relacionados con inteligencia artificial. Ambos comparten apellido, pero no tienen parentesco.

Consultado por las consecuencias del caso, Durán sostuvo que uno de los aspectos más relevantes es la dependencia que mantiene la industria de inteligencia artificial respecto de determinadas empresas y figuras empresariales.

“Pese a que esto es una tecnología con un fenómeno tan relevante, hay ciertos actores que son claves en torno a los cuales gira mucho”, explicó.

En ese sentido, destacó la trayectoria de Huang como fundador de Nvidia y su permanencia al frente de la empresa, que alcanzó una posición central en el mercado tecnológico mundial.

Durán también llamó la atención sobre la estructura societaria de Nvidia y las diferencias que presenta respecto de otras compañías tecnológicas, como xAI o Meta, cuyos fundadores cuentan con mecanismos accionarios que les permiten conservar un mayor control sobre las decisiones corporativas.

Según explicó, Huang no disponía de ese mismo tipo de acciones preferentes, por lo que una decisión mayoritaria del directorio podía determinar su salida. “Por un voto mayoritario de la junta directiva lo sacan de la compañía que él fundó, construyó y llegó a ser probablemente la compañía más valiosa del mundo”, sostuvo.

Para el especialista, esta situación también permite observar la sensibilidad del mercado frente a las controversias que involucran a ejecutivos de empresas estratégicas.

Durante la entrevista, señaló que el valor bursátil de Nvidia había registrado una caída significativa en los últimos diez días, en medio de las revelaciones sobre la vida privada de Huang.

Sin embargo, Durán planteó que la dimensión del escándalo no puede explicarse únicamente por las relaciones extramatrimoniales atribuidas al empresario.

A su juicio, el caso adquiere una relevancia particular debido a la posición que ocupa Nvidia en el desarrollo de tecnologías fundamentales para la inteligencia artificial. “Detrás de eso hay mucho más”, afirmó, al referirse a las consecuencias de la controversia.

El ejecutivo de Cenia sostuvo que la situación evidencia la vulnerabilidad de un ecosistema tecnológico estadounidense que depende en gran medida de la capacidad de Nvidia para sostener su posición competitiva.

En particular, destacó la importancia estratégica de la empresa en el desarrollo de infraestructura y tecnología vinculadas a la inteligencia artificial, en un escenario de creciente competencia internacional.

Durán consideró que las repercusiones habrían sido diferentes si una controversia similar hubiese afectado a otra compañía tecnológica, incluso con una valoración bursátil comparable.

La diferencia, explicó, radica en el papel que Nvidia desempeña dentro de la industria y en la influencia que Huang ejercía sobre la empresa.

Para el especialista, estos factores hacen que el episodio tenga implicancias que van más allá de un escándalo corporativo. “El tema va mucho más allá que un affair o no un affair, un escándalo”, señaló.

En esa línea, sostuvo que lo ocurrido refleja las dificultades que enfrenta Estados Unidos para mantener su posición frente al avance tecnológico chino.

El caso, afirmó, “muestra con mucha nitidez cuán frágil es el liderazgo tecnológico” y la vulnerabilidad que percibe el ecosistema estadounidense en la competencia internacional.

Durán precisó que esta preocupación no se limita a la administración del presidente Donald Trump, sino que involucra al conjunto de la industria tecnológica del país.