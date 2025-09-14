El evento de robótica más grande de Chile se alista en Concepción

La ciudad se prepara para vivir una jornada única donde la robótica será la gran protagonista. El próximo 26 de septiembre la sede San Andrés de Concepción de Duoc UC abrirá sus puertas a cientos de estudiantes de colegios, liceos e instituciones de educación superior para participar en el Torneo Arena III 2025, el encuentro de robótica más grande de Chile que promete ser un polo de creatividad y talento y llamar la atención de todos los fanáticos de la tecnología e innovación.

Organizado por el Centro de Innovación y transferencia Tecnológica (CITT) de Duoc UC, el evento reunirá a equipos de educación superior y secundaria en torno a tres competencias: Robots bípedos (carreras de obstáculos con programación, diseño y ensamblaje de robots y duelos coronando al mejor de los mejores); Desafío de Innovación (reto de construcción de un robot desde cero) y Desafío para educación básica y media (enfocado en colegios para construir un robot desde cero y presentarlo ante los más de 100 espectadores)

Además de la competencia, se desarrollará una feria tecnológica abierta a toda la comunidad, donde más de 20 instituciones de educación y entidades externas exhibirán proyectos de vanguardia, acercando la ciencia y la robótica al público general.

“El Torneo Arena no solo es una competencia, es un punto de encuentro entre creatividad, innovación y aprendizaje colaborativo, donde la robótica se consolida como un motor clave para el desarrollo tecnológico y la empleabilidad de las nuevas generaciones”, destacó Marcela Arévalo, directora de carreras de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones quien organización del evento.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre, entre las 9:00 y 16:00 horas, en la sede Concepción de Duoc UC. La invitación es abierta y gratuita para todo público.